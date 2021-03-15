成都一座“啃地石獅”石雕 遭官媒批涉懶政

中國成都一條街道去年10月出現一尊造型怪異的石獅雕塑，不僅前半截身子陷入地面、後腿彎曲呈蹲狀，一旁也沒有任何標牌能夠解釋其創作意象。石雕被指怪異造型近日遭到官方記者批評。石雕低調隱身不見。消息沒有提及該石雕何時消失。

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據新頭殼今天報道稱，怪怪的？中國“啃地石獅”慘遭官媒痛批，一夜間被消失。

據該報道，中國成都武侯區街道去年10月出現一尊造型怪異的石獅雕塑，不僅前半截身子陷入地面、後腿彎曲呈蹲狀，一旁也沒有任何標牌能夠解釋其創作意象，引發路人熱議，遭當地官媒痛批地方政府的“懶政作風”。隨後，石獅也面臨拆除命運，一夜間便消失得無影無蹤。

中國官媒《新華社》12日發文，指出同條街上還有休息的牛、摔跤的小孩、賣糖葫蘆的老人等日常雕塑，更顯“啃地石獅”的突兀，且街上的導盲磚還因而轉了個彎。

不過，當地似乎沒有人真正知曉“啃地石獅”的創作寓意。據新華社記者表示，在致電當地街道辦事處短短2小時內，同一位工作人員便向記者給出3種不同回應。第一次，工作人員稱石獅子原本是立著的，後於道路施工過程中遭到誤埋，才成此番模樣；40分鐘後則又改口，原本就為半截入土的造型，希望營能營造出土文物的感覺。