日本首相菅義偉16日訪美前接種新冠疫苗

存檔圖片：日本：戴口罩的人們 Image d'archive: Japon: femmes masquées

日本首相菅義偉定於4月赴美國訪問，為此菅義偉預定於4月16日首次接種新冠疫苗。日本首相菅義偉12日表示有意在4月上半月訪問美國並與總統拜登直接會談。現計畫於4月8日從日本出發，9日到達華盛頓與拜登舉行首次面對面的首腦會談。

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為此，菅義偉首相將在4月16日前往東京的醫療機構，進行第一次新冠疫苗接種，第二次接種將在4月訪美之前進行。

菅義偉首相原定在日本接種新冠疫苗的時間表所定4月12開始的高齡者接種後接種疫苗，但是由於訪問美國日程已定，因此以菅義偉首相為首的訪美成員全體都將在12日以前接種。

作為與拜登會談議題，菅義偉會提到新冠疫情、全球變暖、朝鮮綁架日本人問題。他還表示：“將確認日美間的配合與協作。”

預計日美雙方也將重點討論中國問題和中國海警船在中國允許使用武器的《海警法》實施以後不斷進入釣魚島水域問題。

美國總統國家安全事務助理沙利文在12日的記者會上表示，18日在阿拉斯加州安克雷奇舉行的“美中高層戰略對話”中，將就“中國對尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊的騷擾”表達美國的關切。

官房長官加藤勝信在15日上午的記者會上，在談到此事時指出：日本對此表示感謝。

加藤指出：這表明了對到目前為止日美首腦間有關日美安保條約第5條適用於尖閣諸島的防衛的不可動搖的許諾。加藤強調，12日的日美澳印首腦也對包含中國海警在內，在東海試圖單方面的現狀的行為表示擔憂，並一致表示將在這方面繼續合作。