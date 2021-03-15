民主派初選被指違國安：11人終獲保釋 36人須未審先囚

高等法院繼續處理民主派初選案中原獲保釋但遭律政司狙擊而須複核的案件，裁定律政司針對民協正、副主席施德來和何啟明、以及公民黨前執委、現任區議員李予信的複核敗訴，可以獲得保釋出外候審，但批准律政司對張可森的保釋複核，張需實時還柙。意味47名發起或參與民主派初選的被告中，共有11人獲得保釋候審，36人需還柙至5月31日再次提訊，繼續面對未審先囚局面。

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西九龍總裁判司官蘇惠德本月1日起經過一連四天的提訊後，裁定47名民主派被告中的15人獲得保釋，但律政司罕有地實時要求複核當中11人的保釋。高等法院法官杜麗冰由上周四起分三天處理有關複核，結果，法官馱駁回律政司就當中7人的複核，裁定民主黨前立法會議員黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、施德來、何啟明及李予信以不同的人事和現金擔保獲得保釋，不過，原來的基本保釋條件不變，即不得作出可能違反《港區國安法》的言論行為、不得組織參與任何選舉、不得聯絡任何外國官員或議員，亦要交出旅遊證件及按時報到等。

律政司成功複核而被還柙候審的四人，分別是公民黨前立法會議員譚文豪和郭家麒、屯門區議員張可森及元朗區議員伍健偉。杜官表示，沒有充足理由相信上述四人不會繼續實施危害國家安全的行為，故此批准律政司複核。

連早前被總裁判官拒絕保釋申請而又複核失敗的31名被告，以及撤回保釋申請的法律學者戴耀廷，全案共36人需還柙監獄至5月底候審。

高等法院審理上述保釋複核時，均有數十名市民排隊入法庭內旁聽，今天最後一天的聆訊，仍有約五十名市民排隊輪候，而大批警員則在法庭外圍戒備，多輛警車亦停泊在高院外的金鐘道布防。

47名發起或參與去年民主派初選的人士，被指違反《香港國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪。