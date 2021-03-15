法國維吾爾族協會舉辦示威 法國公民社會積極行動

法國維吾爾協會3月14日再度在巴黎市中心的共和國廣場舉行示威活動，法國公民社會越來越關注並且積極參與活動，法國多個城市簽署了捍衛維吾爾族權益的憲章，法國的女權運動組織以及法國土耳其以及馬格裡布移民紛紛站出來呼籲法國政界以及社會輿論關注新疆維吾爾族人遭到殘酷迫害的現象。

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一位參加示威活動的女權運動者在會上發言“今天我和你們站在一起,因為我對維吾爾族人特別關注,最早向我介紹維吾爾族信息的是熱比亞 卡迪爾，是她使我開始了解維吾爾這個民族，是她送給我這條圍巾，我了解到維吾爾婦女十分勇敢，自強不息，是她們不斷傳承維吾爾族人的文化傳統，而今天我們看到的是維族婦女被強迫節育被迫與她們的孩子分開。我們女權活動者們站在維吾爾族婦女這邊，我們支持你們的抗爭，支持維吾爾民族的抗爭。”

一位來自巴黎郊區Alfortville維吾爾工作組的女士在會上朗誦了一首她自己寫作的詩歌，呼籲法國政府與他們一同傾聽維吾爾民族的心聲，呼籲巴黎向北京施壓立即停止對維吾爾民族的鎮壓。

拿着維吾爾族旗參加示威活動的人員中有許多年輕人，一位來自土耳其的藝術家不願意向媒體透露他的名字，但是，他對土耳其政府在對待新疆維吾爾族問題上的立場提出了尖銳的批評。

巴黎一所大學的土耳其族女大學生向法廣介紹了她為何參加活動。她說：“我們站在這裡揭露中國政府對維吾爾族人所犯下的罪行，維吾爾族人受到中國政府的殘酷迫害，作為普通的法國公民我們所能做到的就是示威揭露中國政府的行為，這就是為什麼我們要經常組織活動揭露中國正在發生的事件。”

在歐洲維吾爾學院主席Dilnur Reyan與法國歐洲議員Raphael Gluksmann的推動下，法國250個城市的年輕人在各自的城市組織維吾爾工作組，呼籲關注維吾爾族人的民運。