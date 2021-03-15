北京警方今天發布通報，敦促中國知名地產商潘石屹之子潘瑞儘快回國接受調查處理，原因是潘瑞去年6月在微博留言指解放軍在中印衝突中“至少一個營地被活埋”，被指涉嫌詆毀戍邊官兵。

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因涉詆毀邊境陣亡解放軍，潘石屹之子潘瑞遭警方追捕。據中央社綜合陸媒澎湃新聞、香港01今天消息，北京市海淀公安分局在通報中指出，“近期，傳媒報導捍衛國土戍邊官兵的英雄事蹟後，有群眾向警方舉報，一微博用戶曾於2020年6月23日在他人微博評論區發表造謠詆毀英雄烈士的言論，造成惡劣社會影響”。

據公安通報說，經調查核實，這名微博用戶潘某（男，30 歲）於2020年2月2日離開北京出境後一直在境外。海淀公安分局目前“已依法對潘某刑事拘留，並對其開展追逃”。警方敦促他儘快回國接受調查處理。據海淀公安分局表示，對於侮辱、誹謗或以其他方式侵害英雄烈士的名譽、榮譽，損害社會公共利益的行為，警方將依法堅決予以打擊。

該消息說，微博“@央視新聞”也評論說，“冒犯英烈就是與正義為敵，與法律為敵，與人民為敵…法網恢恢疏而不漏，逃得了一時逃不了一世！”

資料顯示，潘瑞是潘石屹與第一任妻子之子。他的微博目前已被封鎖。

中印兩軍去年6月在邊境地區爆發流血衝突。8個月後，中共“解放軍報”今年2月下旬首度披露，邊防團團長祁發寶在事件受重傷，並有4名官兵陣亡。此後，接連有中國網民因“詆毀解放軍官兵”被拘。

一名境外人士發表質疑言論，已經遭到中國公安追捕。