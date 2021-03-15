澳議會阻止將中國在新疆所作所為定性為種族滅絕動議的表決

澳大利亞參議員帕特里克（Rex Patrick）提出動議，呼籲澳大利亞議會將中國政府針對維吾爾人的行為認定為“種族滅絕”。執政黨聯盟黨和主要反對黨工黨3月15日阻止了對這項參議院動議進行投票。

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美國之音15日報道，澳大利亞參議員帕特里克參議員對此表示失望。他說：“最令人遺憾的是，聯盟黨和工黨參議員聯手阻止了對一項動議的表決，該動議認定了一個不容置疑的事實，即中國政府正在進行的針對維吾爾人的運動，構成了1948年《防止及懲治滅絕種族罪公約》所列的國際罪行。”

他還說，聯盟黨和工黨都“不允許就動議進行投票”，這項動議“呼籲中國政府立即停止拘押營中的酷刑和虐待；廢除大規模的拘押營和強迫勞動制度；停止所有強制性人口控制措施以及結束對維吾爾人和其他宗教少數民族的迫害。”

他還批評說：“北京當局無疑會把這種懦弱的表現當作證據，證明他們的貿易脅迫策略最終會實現他們想要的東西，一個受到威脅的澳大利亞會克制自己的拳頭，不會對共產黨嚴重侵犯人權和基本自由說一句壞話。”

“但是，澳大利亞遲早要站起來，不僅是為了捍衛中國和香港的人權，也是為了我們自己的民主自由和主權，”他說。

一些議員認為，這項動議不是解決人權問題的適當方式。但左傾的澳大利亞綠黨（Australian Greens）和獨立議員蘭比（Jacqui Lambie）等贊成這一動議。

帕特里克參議員一直關注新疆問題，他去年12月還向聯邦議會提出了一項法案，禁止進口新疆產品。

星期一早些時候，帕特里克參議員還參與了維吾爾活動人士在堪培拉議會大廈外舉行的集會，維吾爾人在議會大廈外高喊“中國停止說謊”和“中國停止種族滅絕”的口號，呼籲政府關注新疆問題。

澳大利亞維吾爾族唐格里塔婦女協會主席錢尼舍夫（Ramila Chanisheff）對澳聯社（AAP）表示：“如果他們拒絕聆聽，整個族群，整個維吾爾族，將會消失。”

她和一位親人已經有十年未曾見面。她說，相信澳大利亞政府“將站在歷史正確的一邊”。

華盛頓智庫創新戰略與政策研究所（the Newlines Institute for Strategy and Policy）上星期發布報告稱，各方專家對中國當局在新疆迫害維吾爾人的行為進行了評估，認為這些行為嚴重違反了聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》（the Genocide Convention），符合種族滅絕行為標準。中國政府為此應該承擔“國家責任”。

美國國務卿布林肯此前表示，認同特朗普政府做出的中國政府對新疆維吾爾穆斯林的對待構成種族滅絕和反人類罪的認定。加拿大聯邦眾議院和荷蘭議會上個月也分別通過動議，認定中國在新疆對維吾爾人實施了種族滅絕。

一些國際人權組織說，新疆維吾爾自治區的拘禁營中關押了數百萬維吾爾和其他穆斯林少數族裔。他們據稱在營中遭受了酷刑、強迫絕育、強迫墮胎、強姦和性虐待，以及政治灌輸等侵犯人權行為。

中國一直否認虐待維吾爾人，也否認存在拘押營。中國稱拘押營是職業技術教育中心，目的是為了去極端化和幫助地區人口脫貧。中國方面還說，新疆地區從來就不存在所謂的“種族滅絕”、“強迫勞動”和“宗教壓迫”。