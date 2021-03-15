阿里巴巴被要求出售旗下的媒體業務

《華爾街日報》：北京要求阿里巴巴出售媒體業務

發表時間：

“The Wall Street Journal ”： Pékin menace de nationaliser Alibaba et veut museler ses champions du numérique
“The Wall Street Journal ”： Pékin menace de nationaliser Alibaba et veut museler ses champions du numérique © AFP
作者： 法廣
5 分鐘

《華爾街日報》引述知情人士說，中國官方日益關注科技巨頭對輿論的影響，並要求阿里巴巴集團出售旗下的媒體業務。阿里巴巴擁有香港《南華早報》，和多家中國媒體及社交平台的股份。

廣告

中國富商馬雲創辦的阿里巴巴集團，正處於中國政府反壟斷的風頭上。報導引述知情人士表示，官方自今年初審查阿里巴巴旗下的媒體清單，並對它的媒體版圖擴張感到震驚。官方要求阿里巴巴提出計畫，大幅縮減它的媒體資產。

 

知情人士稱，阿里巴巴巨大的媒體影響力，被視為中國共產黨及其宣傳系統的巨大挑戰。

報導也整理了阿里巴巴投資媒體的清單，包括：100%全資擁有的香港英文媒體《南華早報》（SCMP）、中國媒體“第一財經集團”近37%股份，以及社交平台“新浪微博”近30%股份，影音平台“Bilibili”6.7%股份。

屬阿里巴巴的螞蟻集團則擁有科技媒體“36氪”16.2%股份。阿里巴巴還擁有國營湖南衛視旗下芒果超媒的5%股份，以及中國最大的廣告網路“分眾傳媒”5.3%股份。

報導指，目前尚不知阿里巴巴是否需要賣掉全部的媒體資產。知情人士說，阿里巴巴提出的所有計畫，都需經中國高層領導的批准。

報導表示，阿里巴巴拒絕就此事作出評論。在一篇聲明內，阿里巴巴指自己是媒體資產的被動投資者。

聲明宣稱，阿里巴巴對這些媒體公司的投資，是為其業務升級提供技術支持，並和阿里巴巴的核心業務實現商業協同效應。阿里巴巴強調，集團不幹預這些媒體的日常工作及編輯決定。

報導認為，放棄媒體版圖對阿里巴巴而言不見得是壞事。在放棄一些非核心業務後，阿里巴巴或許可處在“較安全的位置，並從監管的衝擊中重生。由於官方緊抓媒體，此舉可能還能讓阿里巴巴在未來避開政治地雷區。

 

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw