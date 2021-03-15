馬雲傳仍常飛北京 英媒稱顯未出局

據英國金融時報稍早報道稱，自螞蟻IPO被叫停以來，馬雲只公開露面過一次。但其私人飛機的飛行記錄顯示，這位億萬富翁雖消停了不少，但還遠不到“出局”的地步。去年10月之前，馬雲平均每三天就會出行一次。而今年1至2月期間，他大約每周只出行一次，主要是前往北京，以及熱帶海島度假勝地海南。馬雲曾說，“我對未來的判斷：遠的一定好，近期很困難，中期更困難。現在是飛機穿過雲層的顛簸期，所以大家要把握好方向盤，系好安全帶。”

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據英國金融時報報道說，自螞蟻IPO被叫停以來，馬雲只公開露面過一次。但英國《金融時報》獲得了他私人飛機的飛行信息，這些信息表明，這位現年56歲的中國億萬富翁雖然消停了不少，但還遠遠不到出局的地步。由航班追蹤企業Radarbox提供的數據彙編而成的飛行日誌，也打破了馬雲已從中國逃到新加坡或被軟禁在家的謠言。實際上，該飛行日誌顯示，馬雲仍在繼續使用他的灣流(Gulfstream)噴氣式飛機，該飛機的航程可以輕鬆地將他送往紐約或倫敦。

據該報道，馬雲的“灣流”停在杭州的一個私人航站樓，他創辦的阿里巴巴(Alibaba)和螞蟻集團的總部都位於杭州。英國《金融時報》確認過這架飛機，在馬雲與當局鬧得不愉快之前的三個月里，這架飛機的行程安排與馬雲十幾次公開露面的時間相吻合。Radarbox的數據顯示，在中國或開曼群島(Cayman Islands)——中國億萬富翁進行飛機註冊的熱門地點——註冊的其他私人飛機都沒有過類似的行程安排。

飛行日誌顯示，在馬雲開始深居簡出後，原本繁忙的他行程陡減。去年10月之前，馬雲平均每三天就會出行一次。而今年1至2月期間，他大約每周只出行一次，主要是前往北京，以及熱帶海島度假勝地海南。據彭博社(Bloomberg)報道，有人曾看到他在海南打高爾夫。

據該報道，儘管如此，當中國監管機構想討論螞蟻集團的事情時，飛往北京參加談話的仍是馬雲。他是這家支付集團的控股股東，但沒有正式職位。

了解螞蟻集團、阿里巴巴以及監管機構的人士證實，他直接參與了有關螞蟻集團未來命運的討論。一位與監管方關係密切的人士抱怨稱，馬雲仍在越過他們，直接向中共高層領導人訴說他的情況。馬雲的一位朋友證實了這一說法。這位人士表示：“他仍然能夠和上面接觸。”

這些記錄顯示，去年10月馬雲在上海發表備受爭議的演講前後，他的活動很密集。在那次演講中，馬雲批評了中國的國有銀行和監管機構。在他發表這番言論後的第二天，他的私人飛機飛往北京並停留了四天。幾天後，11月1日晚上9時，馬雲再次從家鄉杭州飛往北京。中國監管機構隨後不久宣稱他們約談了馬雲，並表示螞蟻集團將面臨新的監管，這些監管實際上導致螞蟻集團的IPO擱淺。馬雲的飛機在北京停了兩周。他的下一次北京之行是在聖誕節當天，在那之前中國金融監管機構公開約談螞蟻集團，就“金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益”進行第二次討論。

該報道說，今年1月底，他的飛機再次飛往北京，螞蟻集團與監管機構敲定了一項重組計畫，該計畫已得到各方同意，但尚未公開宣布。

相比之下，去年10月份之前的飛行數據描繪了另一幅畫面：一位億萬富翁在中國各地不停穿梭接受各種獎項，並與地方官員過從密切。

去年8月下旬，馬雲的飛機飛往北京，他在那裡領取了約旦政府頒發的一項獎勵，以表彰他幫助抗擊新冠疫情。在約旦駐華大使館，馬雲對着外交官們說：“病毒並沒有護照，也不需要簽證。”幾天後他又飛往昆明，他要在這裡為自己創立的商學院開設一個新校區。

之後有人在洱海之濱大理市看到他和他的飛機，再之後他返回杭州，為新學年發表演講。9月9日馬雲抵達重慶，在那裡吃烤串喝啤酒直到深夜。接下來他飛往長沙和福州與當地官員會面，然後在武漢吃了著名的熱乾麵。最後他以海口的一次演講為這個月畫上了句號。

當時馬雲對台下的商界人士們說：“我對未來的判斷：遠的一定好，近期很困難，中期更困難。現在是飛機穿過雲層的顛簸期，所以大家要把握好方向盤，系好安全帶。”

該報道說，阿里巴巴將記者詢問的問題轉給了馬雲的慈善基金會，該基金會沒有回應置評請求。螞蟻集團沒有回應記者的置評請求。