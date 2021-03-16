中美高層會：美國要求中國改善與澳大利亞關係

美國與中國明天舉行拜登入主白宮後首次高級別接觸會議。美國官員透露，中美會見議題包括美國要求中國改善與澳洲關係。據白宮國安會印太協調員坎貝爾(Kurt Campbell)接受悉尼先驅晨報訪問時表示，每次美國和中國官員開會時，都會提到中國對澳洲的“經濟脅迫”，“本周稍晚在安克雷奇(安克拉治)的雙邊互動中也會強調這點”。

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據路透社今天報道說，美國要求中國改善與澳洲關係。一名高階美國官員周二表示，拜登政府已經告知中國，與澳洲關係正常化是華府採取重大舉措改善中美關係的前提條件。白宮國安會印太協調員坎貝爾(Kurt Campbell)接受悉尼先驅晨報訪問時表示，每次美國和中國官員開會時，都會提到中國對澳洲的“經濟脅迫”，“本周稍晚在安克雷奇(安克拉治)的雙邊互動中也會強調這點”。

美國國務卿布林肯將於3月18日與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅在阿拉斯加會面，這是拜登政府上任以來中美兩國首度進行高層面對面接觸。

坎貝爾在周二出刊的專訪中指出，“我們已經清楚表示，在一親密的盟友受到某種形式的經濟脅迫的同時，美國並不準備改善雙邊關係，也不打算另行處理。”坎貝爾表示，拜登周五在四國集團(QUAD Group)領導人會議上告訴澳洲總理莫里森“在這個問題上，我們的立場是一致的”。該集團還包括日本和印度。據坎貝爾說，“我們完全了解現在的情況，而且美國不準備採取實質性行動來改善(與中國)的關係，除非這類政策得以糾正，並且澳洲與中國之間建立更為正常的互動，”坎貝爾說。

據路透社，過去一年來中澳關係緊張，澳洲要求對新冠病毒源頭展開國際調查，中國則在貿易方面進行報復，產品涉及澳洲的煤炭、紅酒、大麥、海鮮、牛肉和木材等等。坎貝爾告訴悉尼先驅晨報，中國的這類措施不僅針對澳洲，還包括菲律賓、越南、台灣和日本。