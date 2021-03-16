動物保護組織批中國一家酒店以圈養瀕臨絕種的北極熊牟利

2021年3月12日，全球首個北極熊酒店正式營業，它就是黑龍江省哈爾濱旅遊園區開設的“北極熊酒店”。遊客入住期間可以全天候隔着玻璃觀賞北極熊，有動物權益團體批評，做法是利用動物的苦難牟利。

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綜合外電報導，以“極地旅遊”作招攬的園區哈爾濱極地館二期設有的“北極熊酒店”昨天開幕，標榜是全球第一家能直接觀賞到動物的酒店。

酒店在飼養北極熊的室內場館，設置了33塊透明的強化玻璃，讓遊客在用餐時或在酒店房間內能24小時觀賞北極熊，實現“與熊共眠”，甚至能體驗餵食北極熊。

酒店又說北極熊館是還原真實的北極場景。不過由片段和照片所見，冰天雪地實際上就是白色的地板和畫上冰雪圖案的牆壁，像不像就真是見仁見智。

另外，不少中國網民質疑，24小時被圍觀及晚上開燈，恐令北極熊夜不能寐，漸漸崩潰。

動物權益團體亞洲善待動物組織指出，北極熊在野外每日要活動18小時，活動範圍達到數千英里，強調北極熊不應被困在水族館或動物園內，亦不應該出現在酒店，呼籲消費者遠離利用動物的苦難牟利的機構，又批評這些水族館產業。

哈爾濱極地館多年前曾有兩隻北極熊因為居住環境過於狹窄，空間太壓迫而患上抑鬱症，直到後來遷入相對較大的新場館才回復活力。

據學術期刊《自然氣候變化》2020年7月的研究成果顯示，研究人員研究了當今北極熊面臨的最大威脅：全球海洋的溫度升高，這給北極熊捕獵海豹和其他生物帶來困難。

冬天，當海冰達到面積最大程度時，北極熊會狼吞虎咽地吃海豹來積蓄能量，以度過沒有食物、因冰層融化而被迫上岸的寒冷夏季。

但由於全球變暖，每年冰蓋融化的時間越來越早，也越來越多，極大地限制了北極熊的捕食空間和夏季上陸地前囤積脂肪的時間。

當夏季，甚至是由於全球變暖，海洋上的冰塊逐漸融化後，北極熊們只能來到陸地，吃各種各樣的陸地動植物。

像一些蘑菇和漿果，無法轉化為充足的脂肪，根本不能支撐他們生活甚至生存。這樣就會造成在無冰的夏季結束後，北極熊會瘦得皮包骨，健康狀況非常糟糕。