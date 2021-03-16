華為首席財務官孟晚舟引渡美國司法案新一輪庭審今天進入第二天。孟晚舟的法律團隊周一在加拿大法院尋求接受更多證據，以反駁美國政府對她涉嫌欺詐的說法，並承諾這是最後嘗試，幾天前法官曾駁回類似證據。

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據路透社報道，華為CFO孟晚舟的律師尋求增加更多證據以反對美國引渡。據華為首席財務官孟晚舟的法律團隊中辯護律師Frank Addario辯稱，華為一名會計師的宣誓聲明將表明，在引渡孟晚舟的請求中，美國未如實陳述滙豐據稱帶來的風險，證明美國的案件卷宗“明顯不可靠”。

加拿大檢察官Robert Frater表示，美國的案件卷宗並未指稱該銀行實際發生了損失，而且美國政府證明該銀行面臨風險時，並無需證明已遭遇任何財務損失。

據該報道，在周五公布的裁決中，英屬哥倫比亞省大法官Heather Holmes拒絕了一項類似的證據請求，判定由銀行僱員提供的證詞更適合在審判階段提出，而非在引渡聽證階段。

從周三開始，法庭將聽取辯論，討論加拿大和美國當局在訊問和逮捕孟晚舟的初期是否存在不合法的步驟，孟晚舟的律師認為這些步驟應該導致對她的引渡無效。

有關這些指控的證言聽取已經在2020年12月結束。

據路透社，聽證階段定於5月結束，但雙方都有可能上訴，意味着案子可能還要拖上數年。