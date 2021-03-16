德國綠黨中國人權批評者議員鮑瑟敗選

據《南德意志報》報道，綠黨一位29歲的無名年輕黨員在競選聯邦直選的競選中擊敗了政壇老手瑪格麗特鮑瑟（Margarete Bause）。瑪格麗特鮑瑟是巴伐利亞綠黨中形象最鮮明的人物之一。2019年8月，德國聯邦議會數字議程委員會代表團計畫訪問中國。代表團名單上有鮑瑟。中方拒不接受鮑瑟，要求德方撤下鮑瑟的名字。鮑瑟批評說，由中方來決定德國代表團的名單，這是“絕對不能接受”的事情。消息說，該代表團訪華計畫泡湯。

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中國人權批評者德國綠黨議員鮑瑟在剛剛結束的德國地方選舉中敗選。據《南德意志報》報道，綠黨一位29歲的無名年輕黨員在競選聯邦直選的競選中擊敗了政壇老手瑪格麗特鮑瑟（Margarete Bause）。對於這位62歲的富有經驗的政治家來說，這至少意味着她職業生涯的暫時終結。今年秋天，她將必須退出重要的政治舞台。

鮑瑟自2017年擔任綠黨聯邦議會議員，並擔任綠黨議會黨團人權和人道援助發言人，是中國人權最激烈批評者之一，媒體因此多次提到她。此前，鮑瑟曾擔任巴州綠黨領導人和巴州議會綠黨議會黨團多年的領導人。

在慕尼黑東部競選綠黨新聯邦議院直選人的競選中，鮑瑟僅以一票之差輸給了29歲的拉希德（Vaniessa Rashid）。在周日早上的第二輪投票中，拉希德獲得了48票。鮑瑟僅差一票，獲得了47票。這意味着勝者將有資格直接競選擔任新聯邦議會綠黨議員。今年9月26日，德國將舉行國會大選。各黨已在推出選手名單。

在慕尼黑東部參加競選直選聯邦議員的將不是鮑瑟，而是公眾不知名的拉希德，這一事實讓獲勝者本人也感到驚訝。她說，“參加競選的人當然有雄心。但我到現在還是很吃驚。”在第一輪投票中，她已經多出一票。在第二輪投票中，這多出的一票就決定了她的勝利。這位政治學大學生是從伊拉克逃出來的移民。6歲來到德國，從16歲起開始從事政治活動。她說，她想“成為移民的聲音”。

瑪格麗特鮑瑟是巴伐利亞綠黨中形象最鮮明的人物之一。2019年8月，德國聯邦議會數字議程委員會代表團計畫訪問中國。代表團名單上有鮑瑟。中方拒不接受鮑瑟，要求德方撤下鮑瑟的名字。鮑瑟批評說，由中方來決定德國代表團的名單，這是“絕對不能接受”的事情。柏林和北京因此發生爭吵。德國聯邦議會不想更改代表團名單。北京因此沒有向整個代表團發出邀請。代表團訪華計畫於是泡湯。