沙塵暴4天後還要來 籠罩中國西北

中國北方日前遭受近10年範圍最廣、最強的沙塵暴，今天雖然減弱，但影響仍在持續。中國氣象台預測，19日可能還會再有另一波沙塵來襲。中共中央紀委國家監委網站今天發文稱，這次源於蒙古國的沙塵暴“給我們敲響了警鐘”。

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據中央社報道稱，中國北方沙塵暴壟罩，19日預計另一波來襲。據消息，15日的沙塵天氣的影響範圍西起新疆吐魯番，東至黑龍江大慶、吉林長春，沙塵帶長達近3000公里。甘肅的嘉峪關中午測得懸浮微粒（PM10）濃度達到1立方公尺9985微克，北京城區PM10濃度一度超過1立方公尺8000微克。沙塵也正向南推進，中國天氣網表示，16日江蘇、安徽等地或也有浮塵出現，不過強度相較於15日顯著減弱。

而這樣的天氣還將持續。中國氣象局環境氣象中心主任張碧輝表示，15日在系統性的偏北風作用下，沙塵粒子會向下游傳輸，包括河北、河南、山東等地，都會受到沙塵天氣的影響。如首都北京，在沙塵迴流影響下，16日部分時段仍會達到重度污染水平，待17日至18日，受東北向冷空氣以及下游降水影響，區域沙塵才會逐漸沉降清除。不過，張碧輝表示，預計19日至20日還有一波冷空氣活動，內蒙古中西部、河西走廊、寧夏等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣，但強度會比這次要弱。

據中央社說，中國近年整治初具成效，每年的沙塵暴現象有所改善，但這次出現近10年來最強的沙塵暴，引起社會討論。中共中央紀委國家監委網站今天發文稱，這次源於蒙古國的沙塵暴“給我們敲響了警鐘”。文章說，中國荒漠化和沙化土地面積基數大、影響廣。當前，荒漠化防治已進入“啃硬骨頭”的階段，治理難度更大，治理成本更高，任務更加繁重，必須倍加努力。