美日（2+2）會議 中國議題如影隨形

拜登政府高層國務卿布林肯與國防部長奧斯汀首次出訪選定日本與韓國。此次出訪的議題將涉及南海和東海航行自由、半導體供應鏈安全到朝鮮核問題和緬甸軍事政變。日美外交和防務閣僚出席的安全保障磋商委員會（2+2）會議16日下午在東京都內召開。會議涉及東海，台灣海峽等安全議題。

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據路透社說，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)和國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)周二將在東京與日本外務大臣和防務大臣會面，凸顯美國新政府對印太地區盟友的重視。此次3月15-18日東京和首爾之行是拜登團隊高層內閣的首次出訪。美國、日本、澳洲和印度領導人上周剛舉行四方聯盟峰會。

專家說，此次會談的議題將涉及南海和東海航行自由、半導體供應鏈安全到朝鮮核問題和緬甸軍事政變等。

路透社今天報道稱，美國國務卿布林肯周二呼籲深化美日經濟關係，布林肯與國防部長奧斯汀尋求在首次出訪中強化亞洲盟國做為防範強勢中國的堡壘作用。

據布林肯指出，“眾所周知，美日兩國的經濟關係是全世界最牢固的經濟關係之一，”布林肯在東京對商界領袖發表講話時說，疫情暴露了關鍵產品全球供應鏈的脆弱性，包括醫療設備、物資和半導體等。他並指出，兩國需共同努力，為未來打造安全且有彈性的供應鏈。

據日本防衛大臣岸信夫周二表示，日本和美國都對東中國海與南中國海的緊張情勢表達了嚴重關切。岸信夫是在東京與美國國防部長奧斯汀會談後做出上述評論的。奧斯汀目前正在東京訪問。岸信夫在會後向記者表示，他們的討論重點是中國，但也包含了朝鮮的議題。

此外日本外務大臣茂木敏充表示，他與美國國務卿布林肯一致強烈反對中國改變東海和南海現狀的企圖，並將在此問題上密切合作。

茂木敏充在東京與布林肯舉行雙邊會晤後發表上述言論。據共同社報道，日美兩國政府考慮到中國在東海和南海擴大軍力的現狀，表示“反對有損基於規則的國際體系、威嚇地區其他國家和損害穩定的行為”。

共同社今天報道說，日美外交和防務閣僚16日發布安全保障磋商委員會（2+2）會議的聯合文件，關於中國允許海警局使用武器的《海警法》指出，“對海警法等引發近期地區混亂的動向深表關切”。

據共同社的報道，日美防長還確認台灣海峽和平穩定重要性。

該消息說，日美防長在16日的會談中就台灣海峽和平與穩定的重要性達成一致。日本防衛相岸信夫在會談結束後向媒體透露了上述內容。