芯片熱再加溫 字節跳動將也進軍芯片

中國自製芯片熱潮未減，又一家科技巨頭宣布加入戰場。短影音平台抖音的母公司字節跳動正為進軍半導體業招兵買馬，組建AI芯片團隊。目前在各大求職平台上已發布與半導體相關的職缺超過10 個，上班的地點則在上海、北京等地。目前未知字節跳動投資數額。此前繁多企業與宏大項目均報告投資多達千億數目突擊研發芯片，但多以爛尾或貪腐指控不了了之。

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據中央社今天引據陸媒消息，短影音平台抖音的母公司字節跳動正在籌組芯片團隊，進軍半導體產業。該報道稱，中國自製芯片熱潮未減，又一家科技巨頭宣布加入戰場。針對短影音平台抖音的母公司字節跳動正在籌組芯片團隊，準備進軍半導體產業消息，字節跳動回應媒體稱“正在相關領域探索”。

據香港經濟日報、界面新聞、新浪財經消息，字節跳動正為進軍半導體業招兵買馬，組建AI芯片團隊。目前在各大求職平台上已發布與半導體相關的職缺超過10 個，上班的地點則在上海、北京等地。消息指出，字節跳動的相關負責人回應媒體詢問時證實，“是在組建相關團隊，在AI芯片領域做一些探索”。據消息，字節跳動將從自行研發雲端AI芯片和安謀（Arm）架構的服務器芯片切入，布局芯片領域。這是網絡企業跨入芯片市場的主要且普遍的路徑。

據媒體分析，對於這類網絡企業來說，投入芯片製造市場的競爭之中，一方面可以減輕對協力供應商的依賴，另一方面是藉由自行研發芯片降低成本。而這樣的成果在亞馬遜等國際知名的網絡企業身上，已經得到驗證。

中央社說，此外，媒體也提到，美國對中國科技產業祭出的一連串禁令，或許也是“督促”字節跳動投入芯片市場的動能。自行研發芯片或許能夠讓字節跳動未來面對因外在因素而缺貨的狀況時，掌握更多的主動權。

據消息說，目前字節跳動的市值估計約1800億美元，正在研究將包括抖音在內的部分業務，於香港上市。