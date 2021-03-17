楊潔篪王毅為什麼還要去阿拉斯加

美中阿拉斯加對話幾小時後開始，但這不是一次中方所希望的對話。

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美國國務卿布林肯、白宮國家安全顧問沙利文與前來阿拉斯加的中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅會晤。這是拜登就任總統以來，美中高級官員首次面對面會晤。

從布林肯最近講話披露的有關這次會面安排的細節來看，中方對這次會晤有很大的期盼，並為此同意了美方的條件。

這次對話並不像中國官媒自己所說的“應約”那麼簡單。楊潔篪王毅不遠萬里，來到美國的冰雪之地阿拉斯加，美方把自己的安排、打算全都告訴了世界。

首先，美方確定了會談地點和先後次序，美方並強調會談地點和先後次序的重要性。

白宮發言人菩薩基3月10日表示：“本屆政府與中國官員的首次會晤應在美國領土上舉行，這對我們來說很重要，而且應在我們與亞洲和歐洲的夥伴和朋友會晤並進行密切磋商後舉行。”

其次，中國把這次會晤定性為“高層戰略對話”，但布林肯表示這不是什麼“戰略對話”，美國想利用這一機會就北京對美國及盟邦在區域安全、繁榮與價值觀上構成的挑戰“表達我們的關切”。

再次，美方無意進行中方所期盼的一系列後續交流。

3月10日，布林肯說：“現階段無意進行一系列的後續接觸。如果有，必須要基於這樣的條件，我們要看到中國在解決我們所關切的問題上，拿出實質進展與具體成果。”

最後，根據法新社報道，這次對話沒有準備任何飯局，這是以往中美高層會議所不曾有過的。

最重要的是，恐怕還要回到白宮發言人前面所說的“次序”。在宣布這次對話的消息之後，3月12日，美國總統拜登首先與澳大利亞、日本及印度首腦舉行了“四方峰會”，討論印太安全，目標直指中國。

3月16-17日，布林肯和國防部長奧斯汀在東京與日本外相和防衛相舉行2+2會晤，東京會晤之後，布林肯和奧斯汀前往韓國首爾，與韓方舉行美韓2+2會晤。

這就是“次序”的重要性。華盛頓智庫戰略與國際研究中心中國力量項目主任葛萊儀錶示，這種安排是向北京顯示，美國擁有強大的聯盟。

還有，在距離對話開始前幾個小時，美方的語氣非常地強硬，沒有絲毫為“對話”鋪墊的意思，而且，在美國的帶動下，盟國的語氣也很強硬，幾十年來力圖平衡中日關係的日本很少直接點名中國，這次也毫不客氣地對中國點名批評。

美國國務卿布林肯，國防部長奧斯汀周二與日本高官會晤後發表聯合聲明，聲明指責北京的海洋主張和相關活動違反了“國際秩序”，聲明捍衛了日本對釣魚島進行管理的權利，聲明還呼籲台灣海峽保持穩定。

中方有預感，美國兩高官抵達東京前，中國外交部發言人敦促美國“停止干涉中國內政”，合作管控分歧，改善兩國關係。但是沒有用。

日本首相菅義偉3月16日會見布林肯和奧斯汀時點名指責中國，批中國施行『海警法』，試圖單方面破壞東海和南海現狀，

日本防衛大臣岸信介說，日本“絕對不能接受”中國在東海和南海加劇緊張局勢的行為，中國的這些行為違反了國際法。布林肯說，中國如使用脅迫或侵略手段，美國將在必要時予以回擊。奧斯汀譴責北京在南海和東海的“破壞穩定性”時還表示，美國的目標是“確保我們在中國或任何可能威脅我們或我們聯盟的人面前，保持競爭優勢”。

美國承諾將堅定保護釣魚島在內的日本全境的表態被視為是美國外交官近年來針對中國對日本及該地區其他國家的挑釁行為發出的最明確的警告。

紐約時報認為，布林肯和奧斯汀東京的訪問，為美中會談“設定了對抗性的氣氛”。譴責中國威脅，為美中對話定調。華爾街日報則評論，布林肯東京嚴詞抨擊北京，為拜登政府外交出訪做了象徵性開場白。

以至於中方怒不可遏，中國外交部發言人17日怒斥美日聯合聲明“狼狽為奸”，“惡意攻擊中方對外政策”，稱“日本甘願仰人鼻息”，“不惜引狼入室”。

同一天，布林肯繼續表態，他告訴日本媒體，中國不但對內壓迫行動變本加厲，對外也採取咄咄逼人和壓迫性的行動，升高區域緊張。

美方不停地敲擊，3月16日，美國國務卿布林肯更新香港自治法報告，點名對24名中港高級官員實施制裁，制裁的理由是他們破壞香港的高度自治。這些官員包括中國人大常委會除栗戰書以外的14名副委員長，都是副國級，其中有政治局委員王晨。

這是給中國一個下馬威嗎？中國外交部發言人趙立堅“強烈譴責”，並稱中方“已經採取必要的反制措施”，什麼措施，不清楚？

新疆、香港、台灣，美方該說的都說了，還在說，中國外交部發言人只好再重複一遍：中國在台灣、涉港、涉疆、南海、釣魚島等問題上的立場是一貫的、明確的。這些議題“都是中國內政，不容任何外國干涉”。

美方一直把話說到對話前幾個小時，還在強調這次對話美方最關切的主題就是關切新疆、香港、台海及中國對美國盟友的經濟脅迫等議題。

趙立堅3月17日再出面，指美國在對話前“帶節奏施壓，不可能得逞”。他又稱這次對話、形式均由美方提議，中方希望透過這次對話，能夠按照兩國元首通話精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回正軌。

那次通話，拜登向習近平表達了對香港、台灣和新疆現狀的關注，對中方“威逼性和不公平”經濟政策的憂慮。中方官媒沒有報道這些內容，趙立堅不說這些，只強調新華社通稿中中方的態度“聚焦合作，管控分歧”等等。

如此尷尬，何必會晤？

北京不會不知道這次對話的困難，要想讓這次會晤取得一點點進展，北京必須做出讓步，如果寸步不讓，楊潔篪與王毅跑到阿拉斯加，硬碰硬？當然，他們是在奉行習近平的旨意。

楊潔篪不知是否還記得，九個月前他和布林肯的前任蓬佩奧在夏威夷的那次災難性會晤？