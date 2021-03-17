議員防颱：法國外交部稱 議員有權自由決定其出訪計畫

針對中國駐法大使致函法國參議院友台小組主席阿蘭·理查德（Alain Richard）要求他取消訪問台灣，法國外交部周三表態稱，法國參議院議員有權自由決定其出訪及會見計畫。

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中國駐法大使日前致函法國參議院友台小組主席理查德，要求他取消台灣訪問團。中央社報道，法國駐台代表公孫孟周三表示，理查德"迫不及待想訪台，目前因疫情無法如願，有天一定會來"。

法國媒體"字母A"（La Lettre A）日前報導，中國駐法大使盧沙野發信給理查德，要求他取消計畫中的國會訪台團，未來要避免"與台灣當局進行任何形式的官方接觸"。

法新社報道，法國外交部發言人周三就此表示，"法國參議院議員有權利自由決定外訪以及會晤計畫。

另據中央社報道，法國在台協會主任公孫孟（Jean-Francois Casabonne-Masonnave）周三在協會新址和媒體茶敘時表示，理查德的訪問團因疫情迄今無法訪台，確切訪台日期無法預料，但有天一定會來。

公孫孟說，自從他2019年9月到任以來，聽到理查德想訪台的次數不下3次，去年9月與理查德在法國碰面時，他再提訪台計畫，並說希望今年3月能成行。

此外，法國國防部長帕利（Florence Parly）2月8 日表示，兩艘海軍船艦近期在南海巡弋，媒體關切法國軍艦航行印太地區或台海的立場，公孫孟說，法國自古以來強調海洋的自由航行和國際法權利，只有這兩者能確保全球經濟沒有障礙地進行。

談到台灣與歐盟洽簽"雙邊投資協定"（BIA）進度，公孫孟指出，目前未聽說有企業堅持台歐盟間一定要有這個協議才能與台灣合作，也因沒有這樣的壓力，這個協議不是當前優先事項，但雙邊還是會持續談判，目前進展順利。

展望未來台法關係，公孫孟希望雙邊關係更加強，並說台法有共同目標，在眾多項目上可以合作。