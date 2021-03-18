中美高層戰略對話今天舉行 習近平與拜登會面議題未列議程

中美高層官員周五將在美國阿拉斯加舉行會晤，中方代表團已於當地時間周四凌晨抵達阿拉斯加最大城市安克雷奇。對於外界關注的拜登是否與習近平4月舉行視頻會談，美國白宮新聞發言人珍·普薩基周四表示，"目前沒有這樣的討論"。

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據報道，中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪與中國外長王毅率領的中國代表團，已在當地時間周四凌晨抵達阿拉斯加最大城市安克雷奇，準備出席為期兩天的中美高層戰略對話，與美國國務卿布林肯及國家安全顧問沙利文率領的美國代表團會晤。

中央社報道，對於北京希望促成的美國總統拜登與中國國家主席習近平4月視頻會談，美國白宮新聞發言人珍·普薩基（Jen Psaki）周四表示，目前沒有這樣的討論。她並重申美方將談及人權、香港與區域軍事緊張等議題。

華爾街日報此前引述知情人士報導，北京將透過美中外交高層會談之際，促成拜登與習近平利用4月22日世界地球日全球召開氣候變遷會議時舉行視頻峰會。

對此，普薩基周四在例行記者會被問到此事時表示，距離氣候峰會僅剩一個多月時間，也預期屆時將與眾多參與者舉行更多活動，但雙邊會議目前不在討論階段。她也不願多談拜登與習近平的雙邊會談是否會預設條件。

中國外交部被問到此事時也表示，習近平與拜登可能會面的議題，"未列入美中高層在阿拉斯加州會談的議程"。

這場美中會晤是拜登1月20日上任以來，雙方高層首度面對面會談。

在被問及這場會談後美中的可能發展，普薩基表示，美方預期部分會談將十分困難，但仍會坦率提出關注的議題，包括人權、香港、與知識產權竊取和資訊保護等相關的科技、區域軍事緊張局勢等。

她並重申，此次會談提供解決廣泛議題的機會，包括存在嚴重分歧的議題，重點是進行坦率的討論，提出美方關注的議題並尋求可以一起合作的方式與項目。