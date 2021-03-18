歐盟藥品管理局稱阿斯利康疫苗安全有效 法德等國紛紛恢復接種阿斯利康疫苗

歐盟藥品管理局周四公布研究結論，認為阿斯利康疫苗與接種者血栓風險上升沒有聯繫，接種阿斯利康疫苗安全有效，抗擊疫情益處大於不良反應風險，歐盟依然推薦接種阿斯利康疫苗。英國監管機構稱沒有發現阿斯利康疫苗與血栓有直接關係。法、德西班牙意大利等國將重新啟用阿斯利康疫苗。

廣告 繼續瀏覽後續

歐盟藥品管理局發布調研結果後，包括法國、德國及西班牙在內的多國表示，將重新啟用阿斯利康疫苗。此前傳出接種阿斯利康疫苗後產生血栓的消息，歐洲十幾個國家紛紛暫停使用這款疫苗。

歐盟藥品管理局執行主任庫克表示，在針對30個罕見血栓情況進行調查時，藥管局無法明確排除血栓事件與疫苗之間的關聯。她在一項簡報中表示，審查的明確結論是，疫苗"在保護人們免於受到與新冠病毒有關的死亡或住院風險方面，好處勝過可能的風險。

庫克病指出，歐盟藥管局將更新其指南，在病患手冊和醫療專業人員資訊中列入潛在風險的說明。她說：阿斯利康疫苗"是一種安全有效的疫苗。"

另外，英國藥品和保健產品監管機構周四表示，並未發現阿斯利康疫苗與血栓有直接關係。該機構表示，並沒有證據顯示接種疫苗較未接種更容易出現血栓。英國訂購超過1億劑阿斯利康疫苗。

另據路透社消息，世界衛生組織周五將公布阿斯利康疫苗調查結果。

世衛發言人表示，世衛疫苗安全小組周五將公布有關阿斯利康新冠疫苗接種的調查結果。該組織稱，世衛全球疫苗安全諮詢委員會周二對這些數據進行了檢查，並審查了接種疫苗後有人出現罕見凝血障礙的報告。