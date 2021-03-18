法國宣布巴黎大區在內的16省"封城"應對疫情快速蔓延

法國總理卡斯泰周四晚間宣布，包括巴黎大區在內的16省實施4周的"封城"，採取更嚴格的措施遏制即將襲來的第三波疫情。這是法國實施的第三次封城措施，涉及近三分之一人口，但小學及中學將正常開學。16省封城措施將使法國每周抗疫公共開支增加12億歐元。

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法新社報道，卡斯泰在新聞發布會上表示，變種病毒加快蔓延，法國越來越接近第三波疫情。為遏制日益嚴峻的疫情，我們必須採取大規模更嚴厲的新措施。卡斯泰宣布，為期4周新的限制措施將在疫情嚴重的16個省份實施，包括法蘭西島上的8個省，上法蘭西大區上的5個省，濱海阿爾卑斯省以及濱海塞納河和厄爾省。涉及人口2100萬，包括大巴黎地區的1200萬人口。上述措施自周六0時起實施。

新的限制措施包括，民眾白天可以出門，但要有出行證明，離家範圍限制在10公里；除工作或特殊原因外，上述16個省的所有居民禁止跨地區旅行，但學校保持開放。下周六開始，全法宵禁時間從18點調整為19點。關閉非必要商業活動，繼續加強遠程辦公，政府將儘力完成對75歲以上的人群疫苗接種；法國從周五起重新啟動阿斯利康疫苗接種。

法國衛生部周四晚間通報，新增確診3萬5000例，這是連續第二天新增確診突破3萬例，重症監護患者人數再次攀升達4246例，這也是自去年11月底以來的最高數字。

法國經濟部長勒梅爾表示，16省封城措施將使每周抗疫公共開支增加12億歐元。