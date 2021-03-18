阿里、騰訊等11家企業被官方約談，要求加強對語音社交、AI換臉監管

中國網信辦、公安部星期三宣布，針對近期未履行安全評估程序的語音社交軟件和涉“深度偽造”技術的應用，國家互聯網信息辦公室、公安部指導地方網信部門、公安機關約談映客、阿里等11家企業。

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消息指，中國國家互聯網信息辦公室、公安部近日指導北京、天津、上海、浙江、廣東等地方網信部門、公安約談的包括映客、小米、快手、字節跳動、鯨准數服、雲賬戶、喜馬拉雅、阿里巴巴、網易雲音樂、騰訊、去演等11家企業，它們被要求按照《網絡安全法》《具有輿論屬性或社會動員能力的互聯網信息服務安全評估規定》等法律法規及政策要求，認真開展安全評估，完善風險防控機制和措施，並對安全評估中發現的安全隱患及時採取有效整改措施，切實履行企業信息內容安全主體責任。

下一步，中國國家互聯網信息辦公室、公安部將繼續指導各地網信部門和公安機關加大巡查檢查力度，督促屬地互聯網企業嚴格遵守相關法律法規，積極主動履行安全管理義務，切實履行企業主體責任，共同維護網絡傳播秩序，營造良好網絡生態。據了解，語音社交軟件主要指近期火熱的語音群聊應用軟件，海外以Clubhouse為代表，中國國內的典型產品是映客春節期間推出的“對話吧”。此前，Clubhouse今年年初在中國大陸風靡了數日後於2月初被封。

而涉“深度偽造”技術的互聯網新技術新應用主要指的是利用人工智能技術的各種deepfake“換臉”類應用，比如早先陌陌打造的“ZAO”，以及近期刷屏的“螞蟻呀嘿”搞笑短視頻。本月初，中國當局下令，把連續數日佔據中國區蘋果商店免費應用榜榜首的AI換臉軟件Avatarify下架。Avatarify是一款“換臉”軟件，可以對照片進行任意組合，深受用戶喜愛。近日另有消息指，加密通訊軟件Signal同樣在中國大陸遭到封殺。