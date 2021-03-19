美國亞特蘭大槍殺案後亞裔社區恐慌

美國亞特蘭大本周初發生一起嚴重持槍殺人案，8名死者中有6人是亞裔，引發美國亞裔社區恐懼。舊金山的一名遇襲亞裔接受了法廣駐當地法語記者的專訪。

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美國佐治亞州（Géorgie）首府亞特蘭大（Atlanta）3月16日周二發生一樁嚴重持槍殺人案，造成8人死亡，其中6人是亞裔。這一惡性案件發生在美國社會仇視亞裔族群升溫之際。美國社會中的亞裔時常被指責是本次Covid-19疫情爆發的源頭。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : La tuerie d’Atlanta le mardi 16 mars a fait 8 morts, dont 6 asiatiques. Aux États-Unis, les agressions contre les asiatiques sont en forte hausse. L’organisation Stop Asian Americain Hate en recense plus de 3000 depuis le début de la pandémie. Getty Images via AFP - MEGAN VARNER

本台RFI記者Eric de Salve周五（2021年3月19日）發自舊金山（San Francisco）的報道，採訪了一位於近日遭遇暴力襲擊的美國華裔Danny Yu。

據本台在美國舊金山法語記者的描述，被打的鼻青臉腫的Danny Yu在受訪時，右眼尚無法睜開。他仍處於驚恐之中。Danny周一在舊金山市中心街頭遭遇暴力襲擊。身受重創的Danny在採訪中表示，他對此遭遇毫無準備。

59歲的Danny從事旅行社工作。他在午休時，遭不明人士無辜爆毆，並失去知覺。如今，Danny覺得，遇襲的原因是由於他是一名亞裔。他說，什麼東西都沒有丟失。他醒來後，隨身物品都還在身上。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Members of the Atlanta Korean American Committee against Asian Hate Crime show placards as they meet at Ching Dam, a Korean restaurant, after the fatal shooting at three Georgia spas, in Duluth, Georgia, U.S., March 18, 2021. © REUTERS 路透社 - DUSTIN CHAMBERS

在美國，針對亞裔的暴力在上升。«停止憎恨美國亞裔»組織(Stop Asian American Hate)收集到的數據顯示，自疫情初以來，超過三千宗。Danny認為，錯在美國前總統特朗普。Danny 認為，特朗普不停地在媒體上重複Covid-19病毒始於中國，最終導致人們開始憎恨亞裔。

受訪者Danny Yu於1999年移民美國，他如今打算離開加利福尼亞。