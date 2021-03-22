中國司法今關門審康明凱案 北京斥不透明批評是指手畫腳

中國今天在北京閉門審理加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）案，申請旁聽無門的美加等駐北京26國外交官，上午聚集在法庭外聲援加拿大，並對2名加國公民受審卻毫無透明度表達不滿。針對前加拿大外交官康明凱今天在北京閉門受審，加國駐中國臨時代辦倪傑民批評中方庭審程序不透明。中國外交部發言人華春瑩今天則說，加方此舉是“指手畫腳”，且雙重標準，作法虛偽無理。

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據中央社今天報道稱，中國方面今天在北京閉門審理康明凱案，申請旁聽無門的加拿大、美國、英國、德國、澳洲、荷蘭、捷克等26國駐北京大使館的28名外交官，上午前往審理的北京市第二中級人民法院前聲援。

北京市第二中級人民法院上午開庭，審理康明凱被控“為境外刺探國家秘密和情報”案。而另一名被中國拘留、並同被指控竊密的加拿大商人史佩弗（Michael Spavor），19日則在遼寧省丹東市中級人民法院受審，同樣是閉門審理。加拿大駐中國使館臨時代辦倪傑民（Jim Nickel）在現場說，加國多次要求旁聽對康明凱的庭審，但都被拒。“現在我們看到庭審程序本身不透明，我們對此非常不安”。

前往聲援的美國駐中國大使館代理公使柯有為（William Klein）上午站在倪傑民身旁指出，美國總統拜登（Joe Biden）和國務卿布林肯（Antony Blinken）曾表示，有關康明凱和史佩弗的案件，美國將這兩人視為“美國公民”。

美國政府2018年間指控，華為透過香港第三者滙豐銀行帳戶與伊朗交易，違反美方對伊朗制裁，而華為財務長孟晚舟未誠實告知滙豐，涉嫌隱瞞。在美方要求引渡下，加拿大警方於同年12月1日在溫哥華機場逮捕孟晚舟，自此產生中國與加拿大之間的衝突。

孟晚舟被捕後不到1個月，中國便動手逮捕康明凱及史佩弗，並聲稱康明凱涉嫌“為境外刺探國家秘密和情報犯罪”，史佩弗則涉嫌“為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪”。國際社會普遍認為，中國此舉是為報復加國逮捕孟晚舟，但中方則聲稱兩人被捕與孟晚舟案無關。

至於提出引渡要求的美方，自拜登政府上任後，布林肯2月15日簽署加拿大倡議起草的“反對在國與國關係中任意拘押宣言”時指出，現在是向每一個任意拘押外國公民、試圖把他們作為籌碼的政府“發出明確訊息的時候”，國際社會不會容忍這種做法。

據中央社說，日前在美國阿拉斯加舉行的美中高層會晤中，布林肯及國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾當場對中國逮捕、起訴和庭審康明凱和史佩弗案明確表達關切。

前加拿大外交官康明凱今天在北京閉門受審，加國駐中國臨時代辦倪傑民批評中方庭審程序不透明。中國外交部發言人華春瑩今天說，加方此舉是“指手畫腳”，且雙重標準，作法虛偽無理。中國外交部下午舉行例行記者會。據香港電台消息，華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。據華春瑩批評，加方駐中國使館人員對中方“依法處理”加拿大公民在中國個案是“指手畫腳”，中方強烈反對加方“干涉中國司法主權”。

華春瑩聲稱，中方依法保障加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor）的訴訟權利。因案件“涉及國家安全”，中方依法不公開審理案件“無可指責”。她又宣稱，即使在加拿大，法官也有權決定出於國家安全需要而不公開審理案件。因此，加方人員說法是“雙重標準，作法虛偽、無理”。至於孟晚舟案，華春瑩聲稱，“有關案件徹頭徹尾是政治事件”，加拿大在當中“扮演不光彩及幫兇的角色”，中方要求加方立即釋放孟晚舟。