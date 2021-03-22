中國說依法審判兩加人 擇日宣判 康明凱妻悲預囹圄

加拿大前外交官康明凱(Michael Kovrig)周一在北京受審，北京市第二中級人民法院表示，康明凱及其辯護律師到庭參加訴訟，第二中級人民法院將依法擇期宣判。就康明凱在中國受審，他的妻子接受媒體訪問時表示，由於中國法院定罪率超過99%，因此她已接受康明凱被判有罪的可能性。北京堅稱逮捕這兩名加拿大人與華為首次財務官孟晚舟在加拿大被捕無關。

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據路透社今天報道說，加拿大前外交官康明凱在京受審，北京二中院說將依法擇期宣判。

據北京市二中院網站周一晚間發布新聞稿稱，2021年3月22日，因案件涉及國家秘密，依法對加拿大籍被告人康明凱為境外刺探國家秘密、情報案，不公開開庭進行了審理。

上周五另一名加拿大人邁克爾·斯帕弗(Michael Spavor)在中國受審。遼寧省丹東市中級人民法院表示，因案件涉及國家秘密，該院依法對加拿大籍被告人邁克爾為境外刺探、非法提供國家秘密案不公開開庭進行了審理，將依法擇期宣判。

邁克爾和康明凱兩年多前因涉嫌間諜活動被中國逮捕。

路透社說，北京堅稱逮捕這兩名加拿大人與華為首次財務官孟晚舟在加拿大被捕無關。

加國前外交官中國受審 妻：已接受他被判罪可能

據法新社說，加拿大駐北京公使倪傑民（Jim Nickel）今天向記者表示，康明凱的審訊已展開，外交人員「被禁止」進入法庭。他說：「我們對於無法入內旁聽，以及法律程序缺乏透明性感到相當困擾。」法院人員對記者說，之所以禁止外人進入，是因為本案涉及國安問題。倪傑民說，來自26國的代表今天聚集在法院外，同聲呼籲當局儘速釋放康明凱。

美國駐中國使館代理公使柯有為（William Klein）在法庭外對媒體表示，美國對中方「未給予兩位加拿大公民最低程度的程序性保護措施深表關切」。

就加國前外交官中國受審，康明凱妻子說已接受他被判罪可能。據法新社說，加拿大前外交官康明凱在中國受審，他的妻子接受媒體訪問時表示，由於中國法院定罪率超過99%，因此她已接受康明凱被判有罪的可能性。