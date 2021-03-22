中國駐法使館再推控瘋狗太多

中國駐法國大使館日前發揮“戰狼外交”精神，與法國政、學界互相罵戰，21日更在官網上刊登一篇用語直白俚俗的文章，指“如果真有戰狼的話，那是因為瘋狗太多太兇”。文章還說，“如果真有戰狼的話，那是因為瘋狗太多太兇，包括一些披着學術和媒體外衣的瘋狗對中國瘋狂撕咬。有人希望中國的外交最好是羔羊外交，對外來的攻擊忍氣吞聲、息事寧人。這樣的時代已經一去不復返了！”

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據中央社今天報道說，中國戰狼外交引法國眾怒，中國駐法使館辯：因為瘋狗太多。消息說，中國駐法國大使館日前在法國學者波恩達茲（Antoine Bondaz）推文下留言“petite frappe”（小流氓），引起對中國“戰狼外交”的批評。21日中國駐法國使館網站在題為“關於言論自由的民主討論”的文章中稱，“要藉此機會來一次民主討論，掰扯掰扯”。

據文章聲稱，這名法國學者“跪舔台灣當局”、“瘋狂地逢中必反”、“死乞白賴地糾纏中國使館”，“中國使館之所以在一年前拉黑他，就是不想搭理他。此次用‘petite frappe’一詞回應他的挑釁推文也是為了避免與他糾纏。”文章認為，“外交就是維護國家利益和形象。如果中國的國家利益和形象受到威脅和損害，我們的外交官就要衝上去拚命守護。”

據該文章又說，“如果真有戰狼的話，那是因為瘋狗太多太兇，包括一些披着學術和媒體外衣的瘋狗對中國瘋狂撕咬。有人希望中國的外交最好是羔羊外交，對外來的攻擊忍氣吞聲、息事寧人。這樣的時代已經一去不復返了！”

據中央社說，這起紛爭源於中國駐法大使盧沙野2月18日發出一封關於台灣、且措辭嚴厲尖酸的信給執政黨共和前進黨參議員李察（Alain Richard），要求他取消正在組織的國會訪台團，引起法國社會不滿。波恩達茲因此推文批評中國外交官員無權指揮法國民選官員。