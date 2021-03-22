俄外長北京結幫 促少用美元

俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)周一展開訪問中國行程，並呼籲兩國一同減少對美元及西方支付系統的倚賴，以抵抗他口中所說的西方意識形態。消息沒有提及中國的回應。

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據路透社今天報道說，俄羅斯外長拉夫羅夫展開訪華行程，他呼籲中俄減少使用美元。

拉夫羅夫展開兩日訪華行程，預料將與中國外長召開會談；目前中俄兩國與美國拜登政府的關係均陷入僵局。

美國與中國官員周五結束了美方稱之為“艱難而直接”的阿拉斯加會談。這場會晤直接展現出世界兩大經濟強國之間深刻的緊張關係。

美國指控俄羅斯操弄2020年總統大選，俄羅斯當局雖然否認，但恐怕得迎接美國新一輪的制裁。拉夫羅夫在展開訪華行程前對中國媒體表示，俄中被迫撇開美國獨立發展，好讓美國遏制技術發展的企圖無法得逞。根據周一公布的受訪紀錄，拉夫羅夫表示，“我們需通過提高技術獨立性，並轉移至使用我們本國貨幣和替代美元的全球貨幣支付，來降低制裁風險。”拉夫羅夫還說，“我們需擺脫使用受西方控制的國際支付系統。”

路透社說，在拉夫羅夫訪華前，中國《環球時報》暗示拉夫羅夫此行象徵著中俄密切協作將抗衡“美國製造麻煩”的影響。環球時報指出，拉夫羅夫訪華的時機別具意義意，因為在中美面對面溝通後，中國選擇分享重要議題信息和觀點的第一個國家就是俄羅斯。