北京報複列荷蘭議員 中國大使受召見質問 倫敦宣布制裁

中國今天與歐洲聯盟過招，中國列出歐盟議會以及成員國議會議員，學者和歐盟機構一長串名單祭出報復措施，不準涉及人員進入中國包括香港澳門，或進行合作,荷蘭議會議員舍爾茨瑪也在遭到制裁名單中。荷蘭外交部今天召見中國駐荷蘭大使質問。最新消息說，英國開始對中國新疆涉案4官員及企業實施制裁。

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據法新社今天引述荷蘭外交部消息，荷蘭外交部今天召見中國駐荷蘭大使，質問中國制裁名單中有荷蘭歐洲議會議員舍爾茨瑪。一共有10名歐洲議會和各成員國議會議員以及學者，被中國列入制裁名單。

荷蘭外交部報告說，荷蘭政府得知荷蘭歐洲議會議員舍爾茨瑪在列中國報復歐洲聯盟制裁4名在侵犯新疆維吾爾人人權指控中犯有罪責的名單中，召見了中國駐荷蘭大使。

據法新社說，荷蘭議會議員舍爾茨瑪今天在推特上表示，當中國對維吾爾族人犯有種族清洗罪，我就不會保持沉默。荷蘭議會議員舍爾茨瑪分屬中左的D66黨派。舍爾茨瑪說，這個制裁，表明中國對來自外界的批評是敏感的。他希望他的同行也能利用這一機會再次發聲。

荷蘭政府發言人說，荷蘭外長Stef Blok今天稍晚在歐盟布魯塞爾外長會議後將會就此議題發表回應講話。

針對歐洲聯盟對中國4名官員和一個實體的制裁決定，中國作為報復，立即宣布對包括荷蘭議會議員舍爾茨瑪在內的歐洲以及各成員國議會議員，學者共10人進行制裁。另外，歐盟理事會政治與安全委員會，歐洲議會人權分委會，德國墨卡托中國研究中心，丹麥民主聯盟基金會也被北京報複製裁。制裁涉及的人員被禁止進入中國以及合作。他們的家人也不得進入中國。

據法新社說，人權捍衛者指控中國將100多萬維吾爾族人和其他少數民族穆斯林人強制性關進西北部地區的集中營機構，並指控對婦女強制節育，強制勞動。

歐洲聯盟今天稍早通過決定，對4名責任官員和一家企業進行制裁。

消息沒有涉及中國大使被荷蘭政府召見的細節。