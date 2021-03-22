巴基斯坦總理夫婦均染新冠病毒

巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)本人感染COVID-19病毒幾小時後，他的妻子布什拉比比(Bushra Bibi)的COVID-19檢測呈陽性。伊姆蘭·汗在推特上感謝所有人對他和他妻子的祝福和祈禱。“我想感謝巴基斯坦的每一個人。他們在國外祝福和祈禱，希望第一夫人和我能儘快從新冠肺炎中康復。”上周四，伊姆蘭汗接受了中國國藥集團生產的第一劑疫苗。未知總理夫人是否也注射了中國疫苗。

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據路透社今天引述美國CBS消息說，繼伊姆蘭·汗之後，巴基斯坦第一夫人也被檢測出COVID-19陽性。據該國官員們說，巴基斯坦總理和第一夫人布什拉·比比(Bushra Bibi)“雖然癥狀輕微，但感覺很舒服”。周六，巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)本人感染COVID-19病毒幾小時後，他的妻子布什拉比比(Bushra Bibi)的COVID-19檢測呈陽性。

伊姆蘭·汗在第一次接種疫苗兩天後就被感染了。本周四，這位68歲的前板球名將注射了中國國藥集團生產的疫苗，中國正在與第三波甲型h1n1流感病毒作鬥爭。

總理政治溝通特別助理Shahbaz Gill博士在烏爾都語的推特上說，總理和第一夫人感謝祝福他們的人的良好祝願。他補充說，現年68歲的伊姆蘭·汗將繼續通過視頻會議履行公務。他在推特上說:“總理伊姆蘭·汗和第一夫人巴沙里·伊姆蘭對輕微癥狀感到舒服。”

早些時候，總理負責巴基斯坦海外事務的特別助理賽義德·祖爾菲·布哈里(Syed Zulfi Bukhari)表示，汗只是輕微咳嗽和發燒。

該報道說，巴基斯坦總理和他的妻子於周六感染了新冠病毒，這一天該國記錄了自去年7月以來COVID-19病例的最高數字。

汗先生最近經常舉行會議，包括出席在首都伊斯蘭堡舉行的有很多人參加的安全會議。據路透社報道，他在大會上講話時沒有戴口罩，並於周五參加了另一場以類似方式為貧困人口住房項目揭幕的集會。

周六，莫迪總理也祝願伊姆蘭·汗從新冠肺炎中“迅速康復”。莫迪總理在推特上說:“祝願伊姆蘭·汗總理從新冠肺炎中迅速康復。”

根據約翰霍普金斯大學的冠狀病毒追蹤系統，巴基斯坦迄今報告了626802例病例和13843例死亡。

據報道，巴基斯坦衛生部長稍早表示，總理伊姆蘭·汗(Imran Khan)的Covid-19檢測呈陽性。部長費薩爾•蘇丹在推特上寫道，這位68歲的老人“在家裡自我孤立”。

汗曾是印度國家板球隊隊長，於2018年8月成為印度總理，他在兩天前接種了第一次疫苗。

該報道稱，接種疫苗有助於培養對導致Covid-19的病毒的免疫力，但通常需要幾周的時間才能形成保護，而在這段時間內，接種疫苗的人仍然容易受到傷害。

據伊姆蘭·汗的一位高級顧問說，他在出現“輕微咳嗽”後接受了冠狀病毒檢測，現在他有輕度發燒。

周四，他接受了中國國藥集團生產的第一劑疫苗，這位前板球巨星目前身體狀況良好。

在巴基斯坦，疫苗接種猶豫不決一直是一個主要問題，總理決定廣播自己接受注射的視頻，此舉受到了讚揚，被認為是鼓勵其他人也這樣做。