拉夫羅夫訪華微妙？ 華春瑩稱不針對任何國家

中國外交部發言人華春瑩周一表示，俄羅斯外長拉夫羅夫訪華，中俄將就雙邊關係以及在國際和地區問題中的協作，包括近期中俄雙方的高層交往等一系列廣泛議題進行深入溝通。美國與中國官員上周五結束了美方稱之為“艱難而直接”的阿拉斯加會談。這場會晤直接展現出世界兩大經濟強國之間深刻的緊張關係。華春瑩指中國與俄羅斯的關係“坦坦蕩蕩，光明磊落”。

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針對俄羅斯外長拉夫羅夫訪華，中國外交部稱中俄關係發展不針對任何特定國家，將就國際問題協作深入溝通。據路透社報道，華春瑩今天在外交部例行發布會上稱，拉夫羅夫已抵達中國，國務委員兼外長王毅同其的會談將在中國廣西桂林舉行，“相信這次會談一定會促進中俄關係取得進一步的發展”。

當被問及，俄羅斯外長此時訪華是否是安克雷奇中美高層戰略對話之後的“特意安排”，華春瑩表示，中俄關係的發展，不針對任何特定的國家，“我們的關係坦坦蕩蕩，光明磊落”。她稱，在外交關係當中，任何一個訪問其實都需要雙方事先商定，而且中俄本來就是非常親密的夥伴，雙方也一直在各個層級保持着密切交往。中國、俄羅斯和美國都是聯合國安理會的成員，各方對於世界的和平安全都負有重要的責任。拉夫羅夫此次訪問將進一步鞏固中俄關係高水平發展的良好勢頭。

據路透社說，美國與中國官員上周五結束了美方稱之為“艱難而直接”的阿拉斯加會談。這場會晤直接展現出世界兩大經濟強國之間深刻的緊張關係。