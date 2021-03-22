楊潔篪大棒舞後 北京始喂美國胡蘿卜？

美中阿拉斯加對話3月19日結束，圖為對話場上的中方負責人楊潔篪與王毅。

美中高層對話激烈爭執後，中方開始降低調門給予正面評價。中國外交部發言人華春瑩今天說，這項對話是“及時的、有益的，加深了相互理解”。雙方並在一些合作領域“達成了一些共識”。華春瑩還說，中方致力於與美方實現“不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏”，同時堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。希望美方也能相向而行，特別是要“尊重和照顧彼此核心利益與重大關切”。

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激烈爭執後中國降低調門，正面評價美中對話。據中央社今天報道稱，中國外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體詢問時，作上述表示，而她全程都使用美方並不認同、且不使用的“戰略對話”一詞，形容這場對話。

據中央社引述中國媒體消息，華春瑩聲稱，中方致力於與美方實現“不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏”，同時堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。希望美方也能相向而行，特別是要“尊重和照顧彼此核心利益與重大關切”。在此基礎上，中方對中美繼續對話的大門始終是敞開的。她說，對話期間，中美雙方圍繞各自內外政策、中美關係及共同關心的重大國際地區問題，進行了“坦誠、深入、長時間、建設性”的溝通。對話是“及時的、有益的，加深了相互理解”。

華春瑩聲稱，雙方同意按照兩國元首通話精神，保持對話溝通，開展互利合作，防止誤解誤判，避免衝突對抗，推動中美關係健康穩定發展，“雙方都希望繼續這種高層戰略溝通”。她強調，在對話中，中方在涉及自身主權、安全、發展利益的問題上“闡明了堅定立場，相信美方對此有了更清晰的認識”。中方向美方明確指出，主權和領土完整是“重大原則問題，美方不要低估中方捍衛國家主權、安全和發展利益的決心，不要低估中國人民維護民族尊嚴和正當權益的意志”。

但華春瑩宣稱，在對話中，美方重申在台灣問題上堅持“一個中國政策”。

華春瑩說，雙方對就一些具體領域合作及問題進行了討論，並“達成了一些共識”。例如雙方均致力於加強在氣候變化領域對話合作，雙方將建立中美氣候變化聯合工作組；探討了為各自外交領事人員接種新冠（COVID-19）疫苗作出對等安排，同意將本着對等互惠精神，就便利彼此外交領事機構和人員活動以及媒體記者相關問題進行商談。

她表示，雙方在對話中同意就經貿、兩軍、執法、人文、衛生、網絡安全及氣候變化、伊朗擁核、阿富汗、朝鮮半島、緬甸等一系列問題保持和加強溝通協調。