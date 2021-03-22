歐盟通過制裁中國官員決定 北京憤怒反擊

歐洲聯盟今天召開會議，通過制裁中國官員決定。同一天會議中，還通過了相關制裁緬甸與土耳其官員決定。歐盟落實稍早討論的制裁議案。制裁主要聚焦禁止頒發籤證，凍結在歐盟的財產。中國官員4人因被指控在新疆針對維吾爾人侵犯人權而遭到制裁。中國方面立即做出回擊，對歐盟議會以及成員國議會議員，學者，和歐盟機構祭出報複製裁。歐洲聯盟機構與議會官員今天對北京的制裁提出批評，並稱不可接受。

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據法新社消息說，歐洲聯盟今天以捍衛人權名義，分別對中國，緬甸以及土耳其祭出制裁決定。

針對中國被指控在新疆踐踏人權，侵害維吾爾族民眾權利，歐盟對4個中國官員，以及相關企業決定製裁。法新社消息沒有提及遭制裁中國官員名單細節。

不過，歐盟提及並不希望與受制裁的國家斷絕關係與合作。

據該消息，歐盟制裁決定，由歐盟國家大使寫擬，歐盟會議今天上午通過。

法國外長勒德里安今天出席了歐盟會議，該會議應當為25日和26日的歐盟峰會準備決議案。

據法新社說，中國立即回擊歐盟的制裁決定，並指控歐盟的制裁決定是建立在謊言，誣陷以及無知基礎上對中國內政粗暴干預。

據中國外交部官網迅速刊發的聲明文件，中國立即對歐盟和多個成員國10多位議員，學者祭出制裁。歐盟理事會政治與安全委員會，歐洲議會人權分委會，德國墨卡托中國研究中心，丹麥民主聯盟基金會等，遭到制裁。

根據中國官方說，遭中國制裁相關人員及其家屬被禁止入境中國內地及香港、澳門特別行政區，他們及其關聯企業、機構也已被限制同中國進行往來。

根據中國官方列出名單，10名人員和4個實體實施制裁，包括：歐洲議會議員彼蒂科菲爾、蓋勒、格魯克斯曼、庫楚克、萊克斯曼，荷蘭議會議員舍爾茨瑪，比利時議會議員科格拉蒂，立陶宛議會議員薩卡利埃內，德國學者鄭國恩，瑞典學者葉必揚，歐盟理事會政治與安全委員會，歐洲議會人權分委會，德國墨卡托中國研究中心，丹麥民主聯盟基金會。

中國官方指控歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息。中國還指控3月22日，歐盟基於謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為借口對中國有關個人和實體實施單邊制裁。歐方此舉罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中歐關係。

中國說，中方對此表示堅決反對和強烈譴責。中國政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。