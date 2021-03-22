法國將召見中國駐法大使

法國外交部將召見中國駐法大使。路透社巴黎消息報道，外交部3月23日(周二)將召見中國駐法大使盧沙野。法國外交部表示：“並不是通過對學術自由，言論自由和民主自由的攻擊，北京當局就可以對歐盟所關注的議題做出回應。

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法國外交部發言人範德穆爾（Agnes von der Muhll）22日表示，外交部已約見一再對法國國會議員和一名研究人員加以侮辱和威脅的中國大使盧沙野。

範德穆爾在每日簡報中告訴記者：“中國大使館近日連連公開發出令人無法接受的言論，包括對法國國會議員和一名研究人員加以侮辱和威脅，使我們記起規範外交關係的維也納公約所指的與外國大使館相關的基本規定，尤其是關於公眾傳播的規定。”

“我們籲請中國大使館，嚴格遵守這些規定。”

中國駐法大使又因辱罵法國學者引起震驚。中國駐法大使盧沙野二月份致函法國參議院，要求其取消訪台代表團行程，遭到拒絕後，法國知名學者、中國問題專家法國戰略研究基金會(FRS)研究員邦達茲(Antoine Bondaz)3月16日在推特上發文說，盧沙野這封信是對法國民主制度的干預，北京無權對法國的民選官員指手畫腳，更何況是一名外交官。

中國駐法使館於3月19日作出反應，也在推特上對邦達茲指名道姓，使用了“小流氓”“小混混”等言辭。消息傳出後，法國《世界報》在報道中說，這是戰狼外交再現，不顧起碼的外交尊嚴和禮節。

巴黎政治學院的中國問題專家白夏教授分析說，盧沙野大使攻擊邦達茲的原因可能與他新開設的台灣問題研究項目有關。

法國外交部發言人範德穆爾（Agnes von der Muhll）22日表示，外交部已約見一再對法國國會議員和一名研究人員加以侮辱和威脅的中國大使盧沙野。

範德穆爾在每日簡報中告訴記者：“中國大使館近日連連公開發出令人無法接受的言論，包括對法國國會議員和一名研究人員加以侮辱和威脅，使我們記起規範外交關係的維也納公約所指的與外國大使館相關的基本規定，尤其是關於公眾傳播的規定。”

“我們籲請中國大使館，嚴格遵守這些規定。”

中國駐法大使又因辱罵法國學者引起震驚。中國駐法大使盧沙野二月份致函法國參議院，要求其取消訪台代表團行程，遭到拒絕後，法國知名學者、中國問題專家法國戰略研究基金會(FRS)研究員邦達茲(Antoine Bondaz)3月16日在推特上發文說，盧沙野這封信是對法國民主制度的干預，北京無權對法國的民選官員指手畫腳，更何況是一名外交官。

中國駐法使館於3月19日作出反應，也在推特上對邦達茲指名道姓，使用了“小流氓”“小混混”等言辭。消息傳出後，法國《世界報》在報道中說，這是戰狼外交再現，不顧起碼的外交尊嚴和禮節。

巴黎政治學院的中國問題專家白夏教授分析說，盧沙野大使攻擊邦達茲的原因可能與他新開設的台灣問題研究項目有關。