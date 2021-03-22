法新社：中國駐法使館暴怒對法一學者開罵

"小流氓", "瘋狂的鬣狗" : 法新社說中國駐法大使館無節制開罵法國一位學者。中國使館指控該法國學者過分批評中國，但此番指控引發眾多抗議。

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據法新社今天報道稱，這一開罵升級從大使館周五發出的推文開始，稱戰略研究基金會（FRS）研究員（Antoine Bondaz）安托萬·邦達茲（Antoine Bondaz）是一個“小流氓”，因為他譴責了中國對希望前往台灣訪問的法國議員施加壓力。

法國地緣政治專家們和法國的民選代表則捍衛這名中國問題專家。該名專家與中國使館的衝突已有數月，中國使館拉黑了這位學者的Twitter帳戶。

據中國使館周日在其網站上回擊說：“有人責怪中國大使館“攻擊一個獨立研究人員”。實際上，此人只是一個意識形態魔獸。” 中國使館指控該學者有親台灣立場。中國使館還指控該學者是“瘋狂的鬣狗”，並指控他們這些人“披着研究人員和媒體的外衣，瘋狂地襲攻擊中國”。

中國使館否認越過了外交紅線。法新社說，法國有呼籲法國外交部應當嚴懲中國使館的過分。但中國使館指出，外交就是要捍衛國家的利益和形象。

法新社說，邦達茲星期天再次譴責中國外交失控，對中國在國外的外交完全有罪不罰”和失控的言論感到遺憾。

中國駐法使館多次針對批評中國尖銳交鋒反擊。中國駐法大使盧沙野近期堅決反對法國議員訪問台灣計畫。但法國外交部回敬說，法國議員自由決定他們的訪問與會見計畫。

法新社說，中國將台灣視為所屬領土一個省份，並威脅，如果台灣在美國支持下正式宣布獨立，將使用武力。