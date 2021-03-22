港澳新聞加審查 RSF呼籲特首抵抗北京

據無國界記者組織今天發布新聞稿指出，香港電台（港台）和澳門廣播電視股份有限公司（澳廣視），過去幾周以來，相繼遭自家高層審查，獨立性面臨威脅。該組織呼籲兩地特首應抵抗北京當局要求審查媒體的命令。根據RSF世界新聞自由指數報告，香港過去曾是新聞自由的堡壘，2002年時名列第18名，2020年已掉到第80名；中國則在180個國家裡排第177名。

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據中央社今天報道稱，無國界記者組織（RSF）今天指出，香港和澳門的公共廣播電台高層干預編輯，使新聞制播獨立性面臨威脅，戕害新聞自由。他們並呼籲兩地特首應抵抗北京當局要求審查媒體的命令。文中提到，澳廣視執委會在3月10日發出九條指令，要求旗下記者不得批評政府當局；港台新任的廣播處長李百全則在3月11日臨時抽掉政論節目，於表定播出時間前一小時內喊卡。

據RSF東亞辦事處執行長艾瑋昂表示，港澳各自的基本法都明言當地居民有取得獨立資訊的權利，這些干預編輯獨立性的動作違反了這項原則。他呼籲澳門特首賀一誠和香港特首林鄭月娥，應“落實新聞自由，抵抗北京當局要求審查媒體的命令。”

據新聞稿，澳廣視的葡文新聞及節目部總監彭祖匡和副總監羅比士，於3月10日的會議命令記者，“不能傳播與中央政府政策相違背的資訊或觀點”，並發出一連串指令，要求他們在提及香港當局時支持“愛國者治港”的原則，同時威脅記者若違反命令就會被開除。港台新任廣播處長李百全過去為政務官，並無媒體經驗，他在3月11日臨時抽掉一檔政論節目，這也是港台3月初高層異動後第二次臨時下檔節目。過去一年港台多次遭政府騷擾，獨立性受到威脅。

據中央社報道稱，根據RSF世界新聞自由指數報告，香港過去曾是新聞自由的堡壘，2002年時名列第18名，2020年已掉到第80名；中國則在180個國家裡排第177名。