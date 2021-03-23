中俄外長聯合聲明 暗批美國

北京人民大會堂舉行簽字儀式上，桌上擺着俄羅斯國旗(左）和中國國旗 2018年6月8日

俄羅斯和中國兩國外長3月23日發表聯合聲明，展示它們決心共同對抗西方國家對這兩個國家發生的踐踏人權和打壓反對派的做法而提出的譴責和採取的制裁行動。

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中國外長王毅和俄羅斯外長拉夫羅夫拒絕接受西方國家對兩國威權主義政治制度提出的批評。中共不容許國內存在政治反對派，對社會進行嚴密控制；而俄羅斯領導人普京對國內要求實行開放的反對派進行重手打壓。

王毅和拉夫羅夫周一在中國南寧舉行了會談。雙方指責美國干涉別國內政，敦促美國回到伊核協議上來。美國上屆總統特朗普退出了這個協議。拜登在處理伊核協議的時候非常謹慎。俄羅斯和中國都與德黑蘭保持密切關係。這三個國家在反美問題上立場是一致的。

在冷戰時期，中俄曾經為爭奪國際共產主義運動領導權而進行過激烈競爭。最近幾年，兩國關係在反美的基礎上得到了快速的發展。雙方在軍事、科技、自然資源貿易等方面展開了廣泛的合作。

王毅和拉夫羅夫在周二舉行了記者招待會。王毅強硬回應了歐盟、英國、美國對參與迫害新疆維吾爾穆斯林的中國官員採取的制裁措施。

王毅說，各國都應該團結一致，反對各種形式的單邊制裁。這些做法不會為國際社會所接受。

拉夫羅夫表示，西方的制裁拉近了俄羅斯與中國的關係。他譴責西方“把自己的規則強加在所有國家之上”。“如果歐洲打破了這些關係，簡單地摧毀多年來建立起來的各種機制，那麼，這在客觀上可能會促使我們與中國的關係比與歐洲國家的關係更快地發展，”拉夫羅夫補充說。

中俄還要求聯合國安理會常任理事國舉行峰會，討論目前國際政治局勢動蕩升級問題。莫斯科表示，美國現在做法具有毀滅性的風險。

俄羅斯外交部在其網站發表的聲明說：“在全球政治動蕩加劇的時候，聯合國安理會常任理事國尤有必要建立直接對話渠道，解決符合維護全球穩定的人類共同的問題。”

路透社說，過去一直是莫斯科單方面推動聯合舉行這樣的峰會。聲明雖然沒有點名美國，但塔斯社引用拉夫羅夫在與王毅會談後的記者會說的話稱，莫斯科和北京都對美國的做法感到不滿。

塔斯社引用拉夫羅夫的話說，美國聯合其在冷戰時期的軍事和政治盟友試圖摧毀國際法律結構。

中俄外長在聯合聲明中說，沒有任何國家應該把自己的民主模式強加在其它任何國家。

聲明說，以“推進民主”為借口乾涉主權國家內政不可接受。

對於國際社會強烈關注的新疆維吾爾穆斯林等少數民族遭到迫害的問題，中國辯稱，所謂的拘押營實際上是職業培訓中心，維吾爾和新疆其它穆斯林少數民族自願參加有關職業培訓和去極端化的教學課程。

中國否認發生過100多萬維吾爾人被強迫關進再教育營，被迫放棄本民族文化，被迫向中共和習近平表示效忠的事情。但是，國際媒體、外國政府、活動團體都表示，新疆發生的諸如踐踏人權、強迫勞動和強制性節育等現象現在依然沒有停止。

幾年前，新疆是反政府暴力行為多發的中國省份。但北京現在稱，新疆政府採取的大規模反恐措施收到明顯的成效，最近幾年新疆的社會環境已經趨於穩定。但是，中國當局依然對新疆實施嚴密控制，禁止外國人前往旅行和採訪。