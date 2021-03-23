中西對抗下 中歐全面投資協定議會審議臨時取消

星期一（2021年3月22日），歐盟與美國、英國和加拿大協調行動，罕見地在同一天宣布對涉嫌在中國新疆踐踏穆斯林維吾爾少數民族人權的中國官員實施制裁。之後，中國當局迅速做出回應，宣布對歐洲10名個人和4個實體實行制裁，包括多名歐洲議會的議員、歐洲一些知名智庫和學者。他們都曾就中國的人權問題積極發聲。歐盟和歐洲議會領導人對被中國制裁的多名議會成員表達支持，與此同時，歐洲議會取消了一個有關中歐投資協定的審議會。

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據美國之音今天報道稱，不滿中國反制裁，歐洲議會臨時取消審議中歐全面投資協定。

北京對歐盟的制裁可能影響到歐盟與中國的經貿關係和歐洲議會對一項關鍵的投資協定的核准。歐洲議會國際貿易委員會副主席居拉(Winkler Gyula)星期一在一份電郵中說，“鑒於歐盟與中國關係今天的最新發展，尤其是（中方）令人無法接受的制裁”，歐洲議會決定取消原定星期二就簽署中歐全面投資協定CAI舉行的一個審議會。他還在推文中說，“歐盟是講價值觀和原則的，無論是在歐盟內部，還是在全球範圍內。”

去年12月，中國突然在多個長期無法得到解決的關鍵領域對歐盟作出了重大讓步，從而與歐盟原則上達成中歐全面投資協定。

據該報道說，北京這一舉動被視為中國拉攏歐洲國家瓦解美國拜登新政府與盟國組建抗中聯盟的一項重大措施，並因此受到華盛頓方面的抨擊。

中歐全面投資協定還必須獲得歐洲議會的批准。一些分析人士說，北京在這個關鍵時刻罕見地對歐洲議會成員實施制裁等於是搬石頭砸自己的腳。

據中央社今天報道說，歐盟22日宣布制裁中國，中國隨即發動反制。針對中歐投資協定是否受到影響，中國外交部發言人華春瑩今天說，歐方應該反躬自省，“不能指望一方面講合作，一方面搞制裁”。據華春瑩說，說，中方致力於發展中歐關係，主張合作，反對對抗，同時維護自身正當利益的決心和意志是堅定的。“歐方不能指望一方面講合作，一方面搞制裁，損害中國的利益，這沒有道理，也根本行不通。”

華春瑩並稱，歐方應該反躬自省，停止對抗，用實際行動維護中歐關係的健康穩定發展。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日出訪歐洲，隨即聯合歐盟、加拿大和英國制裁新疆官員。這是美國總統拜登（Joe Biden）上任後，西方國家首次採取這類協調行動反制中國。華春瑩今天則稱，看到了上述國家有協調的行動，“我們一點也不擔心”。華春瑩說，“美國、英國、加拿大三國人口加起來也就佔世界人口的5.7%，加上歐盟，也就佔世界總人口的11%左右。而中國人口佔了世界總人口的1/5。這幾個國家的聲音不代表國際輿論，他們的立場不代表國際社會立場”。

被追問是否會對歐盟以外的國家提出制裁，華春瑩則說，無論是哪個國家，基於謠言和謊言干涉中國內政、損害中國利益和尊嚴的一切行為，中方都將予以堅決的回應。