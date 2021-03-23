內蒙黃河國堤現大量不明豬屍 官媒憂或因非洲豬瘟

中國官媒新華社旗下《半月談》周日(21日)報道，在黃河內蒙古達拉特旗段發現大量死豬，報道追問死豬何來，是否因“非洲豬瘟”而死，至今未有答案。

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內蒙黃河國堤現大量不明豬屍。據自由亞洲今天引述中國官方消息報道說，新華社《半月談》記者3月16日在內蒙古西部的達拉特旗王愛召鎮，沿黃河大堤拍攝候鳥時，發現德勝營子村黃河國堤內側，至少有7隻一兩百斤的死豬，部分橫屍水邊，部分泡在水裡。《半月談》記者順着黃河大堤西行，再發現約12頭大豬屍體。大約30多公里的黃河大堤沿線，記者至少發現26頭豬屍，部分更已風化成骨，村民也不知道這些死豬從何而來。記者相隔幾天後，再沿黃河國堤東行，同樣發現20多頭豬屍。

《半月談》報道引述原農業部2017年7月3日印發的《病死及病害動物無害化處理技術規範》規定，對於病死及病害動物和相關動物產品，須進行“無害化處理”。報道質疑有人違規棄置豬屍，追問這些死豬哪裡來、怎麼死，是否因疫病死亡，特別是“非洲豬瘟”。

報道發出以後，當地政府表示高度關注，目前已收集48頭死豬，確定拋棄死豬的2名嫌疑人，紀委監委成立聯合調查組追責。當地政府稱，相關部門已按專業流程收集死豬，並轉運至無害化處理中心進行專業處理。當地農牧疫控部門正對死豬進行解剖取樣，環保部門正對區域水體進行取樣檢測，但未有交代死豬是否死於“非洲豬瘟”。

據自由亞洲說，雖然地方政府強調“第一時間趕赴現場調查處置”，不過《半月談》記者其後跟進報道，發現黃河內蒙古達拉特旗段國堤仍有死豬，還有死牛、死羊，甚至有一袋一袋的動物內臟，以及大量垃圾。