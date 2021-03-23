北京莫斯科聯手抵抗民主理由制裁 斥干涉內政

中國外交部今天公布中俄外長聯合聲明，指雙方“反對將人權問題政治化，摒棄藉人權問題干涉別國內政和搞雙重標準”及“以‘推進民主’為借口乾涉主權國家內政不可接受”。聲明說“對話”應成為處理國際事務的基本方式，國際社會要團結不要分裂，要合作不要對抗。

廣告 繼續瀏覽後續

中俄外長聲明暗批美歐，稱不接受民主為名干涉內政。據中央社今天報道說，中國國務委員兼外長王毅23日在廣西桂林會晤俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。中國外交部下午在官網發布會後聯合聲明，提到上述雖未點名、但明顯是在暗批美國、歐盟的內容。

據聲明說，可持續發展是提高每個國家人民生活水準和福利的基礎，由此可促進享有所有人權。發展與實現各項人權和基本自由相輔相成。各國應以此為出發點，根據本國國情，在政治、社會、經濟、文化、環境領域保護和踐行人權。

聲明又說，各國應同等重視、系統推進各類人權，反對將人權問題政治化，摒棄借人權問題干涉別國內政和搞雙重標準，在平等和相互尊重的基礎上開展該領域對話，造福各國人民。聲明並指民主模式“不存在統一的標準”。應尊重主權國家自主選擇發展道路的正當權利。“以‘推進民主’為借口乾涉主權國家內政不可接受”。

聲明又說，各國無一例外均應堅定維護“以聯合國為核心”的國際體系、以“國際法”為基礎的國際秩序。國際事務的處理之道應基於公認的國際法原則，由國際社會共同制定、共同遵守。

聲明並呼籲，世界大國特別是聯合國安理會常任理事國應增強互信，帶頭維護國際法和以國際法為基礎的國際秩序。在國際政治動蕩加劇的背景下，亟需召開聯合國安理會常任理事國峰會，以便透過直接對話探討全人類共同問題的解決途徑，維護全球穩定。

中俄聲明最後說，國際社會應堅持踐行開放、平等、非意識形態化的多邊主義原則，共同應對全球性挑戰和威脅，努力維護多邊體制的權威性，提高多邊體制的有效性，完善全球治理體系，共同維護和平與戰略穩定，促進人類文明發展，保障各國平等享有發展成果。