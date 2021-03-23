外送員維權被抓 人權組織促中國當局放人

設在美國的中國人權捍衛者近日發表聲明，要求中國當局立即釋放勞工活動人士、微信群“外送江湖騎士聯盟”的盟主陳國江。陳國江因關注外送員的工作環境，組織和幫助外送騎手互幫互助及維護權益，2月25日遭警察帶走。家人至今未收到任何拘留通知書，也沒有他的消息。

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中國人權捍衛者（Chinese Human Rights Defenders）在3月17日的公告中表示，據信陳國江被關在北京朝陽區看守所。他的父親陳萬華在一封公開信中對兒子的狀況感到憂慮，表示至今未收到本應在24小時內發出的拘留通知書，也不清楚是何罪名。陳國江的妹妹致電朝陽警方，被告知拘留通知書早已寄出。

中國人權捍衛者敦促中國當局立即無條件釋放陳國江，並要求在其被拘留期間，應當允許他與家人聯繫，會見家人或他家人委託的律師。

該人權組織還要求中國政府確保公民結社、表達及通訊的自由，以及組織起來保護勞動權益的權利。

“外送江湖騎士聯盟”是由幾年前開始做外送的陳國江創立的微信群及公眾號。他使用過網名熊焰和陳天河。陳國江此前從事過多種工作，也開過餐館。他外賣過程中發現大量外送員生存環境惡劣，權益往往得不到保障，便創建了以互幫互助為主旨的微信平台，除記錄日常遇到的問題外，還提供維權支援，受到極大關注。一年多來，平台已發展到至少16個微信群，好友超過1萬4000人。

今年 2月18日，陳國江和其他騎手抱怨“餓了么”等外賣平台推出的獎勵騎手春節期間留京的活動有欺騙嫌疑。2月19日，“餓了么”在官微致歉，承諾增加補償活動。目前外界難以確定這次事件是否與陳國江被抓有關。

早在2019年10月，陳國江便因發動外賣員通過拒絕接單來維護權益，被警方拘留過26天。

據網上消息，陳國江被抓前一天曾在微信群表達擔憂說：“明天下午我不說話，就證明我有事啦，我能說話就沒事。”