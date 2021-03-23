拜登“盟友外交”打響第一炮 布林肯今起布魯塞爾或布局下一役

美國國務卿布林肯星期一（2021年3月22日）晚間抵達布魯塞爾，準備在星期二和星期三就如何共同應對中國挑戰等重大問題與北約盟國的外長們磋商。星期一早些時候，美國與歐盟、英國和加拿大協調行動，罕見地在同一天宣布對涉嫌在中國新疆踐踏穆斯林維吾爾少數民族人權的中國官員們實施制裁。美國之音說，這是拜登政府上任以來美國和盟友首次在中國問題上聯合行動，也是歐盟和英國自1989年天安門事件以來首次就人權問題對中國發起制裁。

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據美國之音今天報道說，布林肯在一份聲明中說，“跨大西洋聯合行動向違反或踐踏國際人權的那些人發出一個 強大的信號。我們將與理念相同的夥伴們協調一致採取進一步行動。”在布林肯出發前，國務院主管歐洲和歐亞事物的代理助理國務卿菲利普·里克(Philip Reeker)說，“這是一個國務卿與各位外交部長們討論北約2030倡議的機會。”北約秘書長斯托爾滕貝格提出的“北約2030倡議”認為北約聯盟要在軍事上維持作戰實力，在政治上更加強大，並更積極主動應對全球性事務，包括應對中國的國際政策對跨大西洋安全和世界安全形成的挑戰。

里克說，布林肯將在布魯塞爾的會議上發表講話，表明美國致力於重新振作盟友關係，並強調北約的重要性。

布林肯還將會晤歐洲委員會主席馮德萊恩和歐盟外交政策負責人博雷利，討論的議題包括經濟復蘇的努力以應對新冠疫情大流行，以及應對中國、俄羅斯和伊朗等全球性挑戰。

據該報道，在上任國務卿後的首次外訪中，布林肯上星期訪問了東京和首爾，與國防部長奧斯汀一道跟美國在亞洲的盟國日本和韓國的外交和國防官員會晤，並且在共同應對中國威脅的方面獲得了日本方面的公開支持和韓國的積極回應。

在結束對東亞盟國的訪問後，布林肯與白宮國家安全顧問沙利文上星期四到美國阿拉斯加州安克雷奇會晤中國最高級外交官楊潔篪和王毅，雙方在一系列重大問題上針鋒相對。

美國總統拜登自從1月20日上任以來保留了前特朗普政府制定的多項對華政策，但強調他會更重視與盟友合作，共同應對中國的挑戰。星期一(3月22日)美國、歐盟、英國和加拿大紛紛宣布就中國新疆人權問題對中國官員發起制裁行動。這是拜登政府上任以來美國和盟友首次在中國問題上聯合行動，也是歐盟和英國自1989年天安門事件以來首次就人權問題對中國發起制裁。

在這輪制裁行動中，歐盟最先發表聲明，於周一早間宣布制裁四名中國新疆地區官員和一家實體——新疆黨委副書記、新疆生產建設兵團黨委書記王君正，新疆公安廳廳長陳明國，新疆黨委常委、政法委書記王明山，前新疆黨委副書記兼政法委書記朱海侖，以及新疆生產建設兵團公安局，制裁措施包括旅行禁令和凍結海外資產和交易。

中國外交部立刻做出回應，稱歐盟的制裁“基於謊言和虛假信息”，並同時宣布對歐盟內部的10名個人和4家實體做出類似制裁。

隨後，美國、英國和加拿大加入歐盟的行動，各自宣布制裁令。

據該報道說，美國、英國和加拿大都在聲明中強調本輪制裁行動是互相通力合作的結果。