王毅說編故事造謊言制裁中國早已一去不復返了

歐洲聯盟與美國先後制裁中國新疆侵犯維吾爾人人權責任者，引發中國憤怒。中國提出報複製裁，並召見歐盟駐中國代表。中國國務委員兼外長王毅周二稱，這幾天少數西方勢力紛紛對中國進行抹黑指責，“編個故事、造個謊言就能肆意干涉中國內政的時代早已一去不復返了。”

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據路透社說，王毅稱編個故事、造個謊言就能肆意干涉中國內政的時代早已一去不復返。中國外交部網站刊登王毅在廣西桂林同俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談的新聞稿含有上述內容。據中國國務委員兼外長王毅周二稱，這幾天少數西方勢力紛紛對中國進行抹黑指責，“編個故事、造個謊言就能肆意干涉中國內政的時代早已一去不復返了。”王毅說，“少數西方勢力的操弄根本代表不了國際社會。任爾東西南北風，我自巋然不動。這些倒行逆施根本阻擋不了中國前進的步伐，”外交部網站刊登王毅在廣西桂林同俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談的新聞稿並稱。

據中國外交部稍早並稱，昨日中俄外長相互通報了各自對美關係近況，並表示國際社會都認為美國應停止拉“小圈子”再搞集團對抗，停止單邊霸凌行徑，停止干涉他國內政。

昨日美歐英加以新疆問題為由制裁中國官員。中國方面迅速回應，宣布對歐盟嚴重損害中國主權利益等的10名人員和四個實體實施制裁。

人民日報“鐘聲”欄目周二也刊登題為“謊言改變不了真相”的文章稱，奉勸少數西方國家摒棄意識形態偏見，停止在人權問題上搞政治操弄和雙重標準，停止利用涉疆問題損害中國利益、干涉中國內政。

據路透社說，被問及歐盟最近對中國的制裁，中國國務委員兼外長王毅周二稱，任何單邊制裁都沒有國際法的依據，“建立在謊言基礎上的所謂制裁不能被接受，我認為各國都應該站出來反對”。王毅是在中俄外長會晤後的聯合記者會上做出上述表示。

據路透社說，中國外交部副部長秦剛周一連夜召見歐盟駐華代表團團長郁白，代表中國政府就幾小時前歐盟外長會作出單邊對華制裁決定，向歐方提出嚴正抗議和強烈譴責，並通報中方有關反制措施。

中國外交部網站援引秦剛稱，“歐盟基於涉疆謊言和虛假信息搞對華制裁，於實不符，於法無據，於理不合。”秦剛說，“中方敦促歐方認識到錯誤嚴重性並糾正錯誤，停止對抗，以免給中歐關係造成更大損害。”他稱，中方維護國家主權、安全、發展利益的意志和決心堅定不移。

據路透社報道，美國、歐盟、英國與加拿大周一以新疆問題為由，對中國官員實施制裁，這是拜登上任以來西方國家首度針對北京採取這類協同行動。中國方面迅速回應，宣布對歐盟嚴重損害中國主權利益等的10名人員和四個實體實施制裁。