美國議員大膽提議將台灣納入北約保護圈

眾議院外委會成員佩里(Scott Perry, R-PA)上星期五(3月19日)提出的法案名為“Taiwan PLUS Act”，其目的是要美國將台灣視同“北約加”其他國家的成員之一，在軍售上享有和這些國家同等的待遇。目前的“北約加”包括日本、澳大利亞、韓國、以色列及新西蘭。此前也曾經有國會議員主張將印度納為“北約加”成員，將“北約加5”擴大為“北約加6”。

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美國眾議員提法案將台灣納入“北約加”國家成員。據美國職業今天報道稱，美國賓夕法尼亞共和黨聯邦眾議員斯科特·佩里提出法案，要求美國行政當局將台灣視為一個“北約加”國家的社區成員，以加強美台防務合作。佩里在當天上午亞太小組委員會的聽證會上即表明將提出這個法案，強調這是為了提高對中國軍事威懾的能力。他還說，美國應該對中國更加強硬，並給台灣外交承認，因為“台灣才是真正的中國。”

據該報道，根據佩里辦公室提供給美國之音的法案內容，法案說，台灣是美國第10大貿易夥伴，有15個國家承認它是一個獨立國家，而且目前也被美國依據2003年《外交關係授權法》視為一個主要的非北約盟友，《台灣關係法》表明，美國將提供台灣適量防禦性武器與服務以便台灣能維持足夠的自衛能力，在這個規範下，美國國會40年來批准了多種防禦武器，包括自2017年以來的F-16 C/D型戰機、“海馬斯”(HIMARS)高機動火箭炮系統、“魚叉”(Harpoon)海岸防禦系統等。

法案還說，美國國防安全合作局的數據顯示，2020年台灣是美國最大的對外軍售對象，而且自1950到2020年的數據也顯示，台灣是美國第3大對外軍售對象，與日本排名相同。此外，法案說，包括2020年《台灣保證法》、2021年《國防授權法》都有相關條文要求美國提供台灣足夠防衛能力，在美中經濟與安全審查委員會的2019年報告中，更建議美國國會將對台灣的軍售待遇提高到與美國盟友一樣的級別，並且建議美國國會廢除任何關於事前通知國會的規定。國會認為，加強對美台防務合作的支持對美國國家安全至關重要。

據該報道稱，美國國會認為，支持這種合作的方式“包括通過將台灣指認為被俗稱為‘北約加’(NATO Plus)的國家社區內，目前這個社區包括日本、澳大利亞、韓國、以色列和新西蘭，在涉及美國國會對台灣的對外軍售考慮，以及所有其他權利、特權及責任上，提供台灣和這些國家社區內一樣的待遇。”

法案因此規定，台灣“應該被指認為一個‘北約加’的國家社區成員”，並且在法案生效後的5年期間，台灣應該在相關法律的規定上“被視同有如一個國家”，以便於法條的適用和執行。

該報道還說，佩里辦公室在給美國之音的電郵中附加說明，在關於夕陽條款的規定上法案規定，美國國務卿得到授權可無限期延長法案的有效期，國務卿在決定法案的持續執行符合美國國安利益後，得以每次將法案延長5年，但這個決定必須在開始延長之前的14天內以書面報告方式送交參、眾兩院的外委會。