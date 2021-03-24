力推海南“自由貿易港” 中國5月辦首屆消費博覽會

中國今天宣布，5月7 日至10日將舉辦首屆中國國際消費品博覽會，地點選在近年着力建設“自由貿易港”的海南省。瑞士將擔任首屆消博會的主賓國，而法國化妝品牌歐萊雅（L’Oréal）集團、英國精品Burberry ，和美國電動車特斯拉等國際品牌都參展。

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據中央社今天報道稱，中國將於5月7日至10日在海南海口舉辦首屆中國國際消費品博覽會。包括電動車巨頭特斯拉（Tesla）等國際品牌都會參展。

中國國務院新聞辦今天舉行有關海南消博會的新聞發布會，海南省政府常務副省長沈丹陽今天在記者會中介紹指出，位於海口市的展覽總面積達8萬平方公尺，是“亞太地區中規模最大的精品展”。國際展區佔總展面積的75%，分為時尚生活、珠寶鑽石、高級食品保健品、旅居生活和綜合服務等5類展區，共有630家國際企業參展，參展品牌則1165個，來自69個國家和地區。

他表示，瑞士將擔任首屆消博會的主賓國，而法國化妝品牌歐萊雅（L’Oréal）集團、英國精品Burberry ，和美國電動車特斯拉等國際品牌都有參展。

另外，中國國內也有包括通訊設備商華為等800家企業參加。

沈丹陽強調，要把消博會打造為“海南自貿港”建設的標誌性工程。中國國家主席習近平2018年宣布，要將海南全島建設為自由貿易試驗區。據沈丹陽說，這是個“政府支持、市場化運作”的項目，能否做成，取決於市場需求和企業運作，希望中國和國際企業踴躍參與投資。

據沈丹陽宣稱，這是要實現在海南自貿區“買全球、賣全球”，打造永不落幕的“消博會”。