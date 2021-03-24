“我不是間諜” 馬斯克繼續魅力攻勢 大讚中國

儘管特斯拉近期在中國發展可能遭遇麻煩，中國方面擔心特斯拉自動汽車涉嫌情報信息搜集，醞釀禁止軍方使用以及禁止在敏感軍事區行駛，特斯拉首席執行官馬斯克解釋不會搜獵情報，並說如果他是間諜車企，就早就美國關門了。馬斯克今天高調接受官方媒體採訪，稱讚了中國解決碳排放和發展經濟的計畫，並稱從長遠來看，中國將成為這家汽車製造商的最大市場。

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據華爾街日報今天報道說，馬斯克繼續魅力攻勢，大讚中國氣候計畫。馬斯克在接受中國國家電視台的簡短採訪時表示，中國本月早些時候公布的最新五年經濟和社會藍圖中設定的碳排放目標給他留下了深刻印象。三天前，他試圖打消中國政界對特斯拉汽車構成國家安全風險的擔憂。

該報道說，特斯拉首席執行官馬斯克稱讚了中國解決碳排放和發展經濟的計畫，稱從長遠來看，中國將成為這家汽車製造商的最大市場。

馬斯克在中國中央電視台(China Central Television)周二播出的採訪中表示：“我很樂觀，我非常有信心，中國的未來會很美好，中國的經濟規模正走向世界第一，未來會非常繁榮。”

馬斯克強調說：“從長遠來看，中國將是我們最大的市場，既是我們生產汽車最多的地方，也是我們擁有最多客戶的地方。”