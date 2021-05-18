刧匪叫美國華裔司機返回中國得以保命

美國紐約一名來自台灣的Lyft司機5月10日疑似遭受仇恨暴力,有歹徒持槍搶劫,並叫他｢返回中國｣(Go back to China)｡司機事後向家人表示,如果他不是一直自稱來自台灣,可能已死｡

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現年67歲的司機Paul Liao於5月10日晚遇劫｡他在南埃爾蒙特(South El Monte)的油站停車時,一名持槍男子擅闖汽車後座,用槍指嚇司機｡男子奪走司機身上1560美元現金和手機後,又兩度用手槍打在司機臉上｡整個打劫過程被車上的行車記錄儀拍下｡

匪徒嘗試騎劫汽車不果,在財物到手後逃走,而Paul Liao則輕傷､鼻部流血｡

司機媳婦Christine Ting在5月14日於眾籌網站GoFundMe募捐,讓事主買一部新手提電話､以及籌集醫藥費以及他康復前的生活費｡截至16日,已有超過1,000名網民捐款,籌得逾2.8萬美元,遠超原定目標3,000美元｡

根據Christine Ting在網站上發布的更新內容,Paul Liao事後向兒子和媳婦稱,歹徒數次叫他｢返回中國｣,如他沒有一直說自己來自台灣而非中國,可能已不會站在這裡與二人談話｡

她也說Paul Liao遇劫時情況危急,有看了影片的人告訴她,槍手的手指已放在板機上,隨時會開槍｡她說對於犯人現時仍未落網感到氣憤｡