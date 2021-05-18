天主教香港教區新主教周守仁即遇微妙提問：是否參與悼念六四

梵蒂岡昨天宣布委任香港及九龍華仁書院校監、耶穌會神父周守仁為香港教區新主教。根據“香港01”的報道說，周守仁今早被記者詢問會否參加悼念“六四事件”，周守仁回答說，視乎情況。對於中國“拆十字架”的行動是否迫害天主教，他說，這些事件有“好（很）多背景”，要多了解，但自己看見這些情況，認為並不是很好的事情。他說，對“拆十字架”這事“感覺不好”，但背後原因他並不清楚，估計“可能有佢（其）原因”。周守仁預定於12月初接受祝聖及就職。

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據中央社今天引述香港媒體香港01報道稱，天主教香港教區新主教周守仁今天被問到會否參加悼念“六四事件”時說，要視乎情況，包括是否合法，而他不鼓勵任何人犯法，自己也不會做。

梵蒂岡昨天宣布委任香港及九龍華仁書院校監、耶穌會神父周守仁為香港教區新主教。根據“香港01”的消息說，周守仁今早被記者詢問有關問題時，作了以上表示。據該報說，被問到是否會擔心港區國安法影響他們與外國教會的聯繫時，他說，現時沒有這個擔心，並指宗教自由是社會的基本要素，會繼續和政府就此進行溝通。

對於中國“拆十字架”的行動是否迫害天主教，他說，這些事件有“好（很）多背景”，要多了解，但自己看見這些情況，認為並不是很好的事情。他說，對“拆十字架”這事“感覺不好”，但背後原因他並不清楚，估計“可能有佢（其）原因”。

報導表示，被問到天主教有沒有被中國“打壓”，他指這個字眼有“重量”，每人有不同看法，希望大家多了解，抱着和諧的心，他不想用“打壓”這個字。

被問到作為主教，如何修補當前香港社會的撕裂，他說，對話很重要，而對話應以小組進行，大家才會建立信任，並指陪伴和聆聽年輕人很重要，不一定要認同對方，但要以同理心，理解和感受對方的處境，與年輕人的溝通方式和要求，不能與成年人一樣。

據中央社說，天主教香港教區前主教楊鳴章於2019年1月逝世後，主教職位一直懸空，期間天主教香港教區湯漢樞機獲梵蒂岡任命為教區“宗座署理”，負責在教區主教出缺期間，治理香港教區。周守仁預定於12月初接受祝聖及就職。