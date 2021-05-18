慶中共建黨百年 傳有閱兵式

雖然中共並不打算為7月1日建黨100周年舉行閱兵式，但中國民眾近來密集在保定、天津等地，拍到共軍直升機編隊組成“100”的字樣低空飛過，且有戰鬥機助陣，似是在為慶祝活動作準備。目前中共及中國政府，並未對民眾拍下的畫面作任何說明及評論，而這些被張貼在網絡上的照片及影片至今仍能看到，並未被刪除。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社透露，中國軍機演練幾近閱兵，中共建黨百年似有空中分列式。該報道稱，北京消息人士告訴中央社，面對建黨100周年，中共方面的確沒有舉行傳統地面閱兵式的計畫，就像北京天安門前及朱日和基地的列隊方陣。但以軍機編隊方式通過慶典場地上方作為表演項目，是有可能的。這名消息人士說，這就像西方國家在一些國家慶典中，會安排戰機以花式編隊搭配有色排煙，在眾人面前表演一樣。而中國軍隊“不走花俏路線”，以直升機排成“100”字樣列隊通過，也是參照2019年10月1日中共建政70周年閱兵式的作法。

根據新浪微博、微信等中國社交平台資訊，有中國民眾16日在河北保定，拍下29架直升機排成阿拉伯數字“100”的隊形低空飛越，後方並有3架直升機呈“一”字形跟隨。還有中國民眾在天津一帶，拍到15架中共殲20戰機分組3個倒V字編隊，低空慢速飛越。而倒V字編隊則是中共空中閱兵式常見的檢閱隊型。此外，還有來源不詳、但廣被中國網友轉的照片顯示，中共為空軍飛行員製作了“建黨100周年慶祝表演”字樣的臂章，縫在原有的“空軍航空兵”臂章上方。

據該報道說，目前中共及中國政府，並未對民眾拍下的畫面作任何說明及評論，而這些被張貼在網絡上的照片及影片至今仍能看到，並未被刪除。

中共中央3月23日召開記者會宣布，7月1日將以“中共中央”名義舉行建黨100周年慶祝大會，屆時中共總書記習近平將發表講話，但當時沒有透露這場慶祝大會的更多細節。