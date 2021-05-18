日本2020年度GDP呈戰後最大下滑

日本2020年度的實際GDP較上年度減少4.6%。減幅超過了雷曼危機之時，呈現戰後最大下滑。內閣府發表的速報顯示：排除物價變動因素，和上一年度相比，日本實質GDP下降4.6%，其主要原因是新型冠狀病毒感染的影響，個人消費大幅下滑，超過了2008年的雷曼危機之時的-3.6%，為戰後最大下滑。

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而日本內閣府18日發布的2021年一季度（1～3月）國內生產總值（GDP、季節調整值）初值顯示，剔除物價變動因素後的實際GDP比上季度減少1.3%，換算成年率為減少5.1%。這是自去年二季度以來，時隔2個季度呈現負增長。

一季度日本實際GDP與通過推進疫苗接種和巨額財政刺激措施走向復蘇的美國和迅速抑制疫情，經濟快速復蘇的中國相比，疲弱比較明顯。

有專家指出：和抑制了感染勢頭，經濟轉為正增長的國家相比，日本疫苗接種進展緩慢，無法抑制疫情，經濟的恢復會很遲緩，因此預測負增長將繼續下去。

目前，第三次緊急事態宣言和防止蔓延等重點措施的對象涉及共19個都道府縣，飲食、娛樂、旅百貨行業等個人消費將受到更大程度的抑制。

2021年一季度由於1月發布了應對新冠疫情的第二次緊急事態宣言，個人消費受到抑制，環比減少1.4%。設備投資受基數效應等影響，減少了1.4%。公共投資減少1.1%。出口受亞洲的電子零部件需求等的拉動，增長2.3%；進口則因應對疫情等的醫藥品增加而增長4.0%，其中包括了大量新冠疫苗的進口。