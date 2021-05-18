港大微生物學系講座教授袁國勇懷疑有人感染病毒

華大基因一名員工，早前於社區檢測中心測試呈陽性，但入院後多次測試呈陰性，被衞生防護中心列為確診個案；但中心在前日（15日）表示，因應香港大學的病毒基因排序結果，顯示與去年初在武漢流行的病毒株相似，相信樣本可能受污染。香港大學公共衛生學院教授潘烈文當時表示，最大可能是該員工在工作地方污染自己，以致抽取樣本檢測後發現該病毒株。華大基因與負責該員工檢測的安球化驗所各執一詞，指沒可能在自己的實驗室有污染。食衞局表示已要求華大基因及安球就事件提交調查報告。

廣告 繼續瀏覽後續

就有關事件，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早先到觀塘的安球醫務化驗所調查，其後再到大埔華大基因化驗室視察環境。

29歲男員工，4月10日已完成接種兩針復必泰疫苗，事後再經連番檢測及觀察後，證實他並未受到新冠病毒感染，而是被“病毒DNA污染”，並非直正病例。袁國勇指出，病毒DNA無傳染性，形容今次事件是“奇怪嘅一件事”。該員工是於5月4日到元朗採樣站接受檢測，由安球驗出初步陽性。

他懷疑事件涉及大學實驗室進行病毒基因排序研究，有關研究樣本送交華大基因化驗時，令該名員工在化驗室的休息室留宿時受到“病毒DNA污染”。他相信今次事件是個別事件，又指安球化驗室因為沒有提供相關化驗的服務，所以相信事件應該與安球無關，又謂暫時不排除任何可能性，港大團隊已取了環境樣本，但由於化驗需時，所以暫時未有結果。

袁國勇稱，已建議華大基因在室內安裝紫外光燈，消滅空氣中的“病毒DNA”污染物。他又指，經巡視安球及華大後，認為化驗室運作非常良好，“出嚟結果基本上都系正確”，無論環境及操作都合符規格。

此外，台灣中央流行疫情指揮中心今日（17日）公布，新增335宗確診病例，創史上新高，分別是333宗本土，及2宗境外輸入。指揮官陳時中表示，今日新增本土個案，主要集中在雙北，其中台北158宗，新北則有148宗。另外，5月19日至6月18日將封關，自19日凌晨零時起，未持有台灣有效居留證之非本國籍人士，暫緩入境，緊急或人道考慮等情況除外；同時暫停旅客來台轉機。封關限期將視疫情及執行狀況，適時作調整。至於會否考慮讓雙北地區提早進入第四級警戒，亦即“封城”，陳時中強調，目前還沒考慮提升疫情警戒到第四級，要從整體經濟活動、健康需要等方面考慮如何拿捏分寸，在最小損害做最大控制。

今日確診的人士遍布9個縣巿，其中台北市158宗、新北市148宗、桃園市10宗，基隆市6宗、彰化縣5宗、台中市及宜蘭縣各2宗、新竹縣及苗栗縣各1宗。而台北的萬華區和新北的板橋區繼續是重災區，分別新增89宗和41宗病例。當中分別有189名女性及144名男性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日／采檢日介於5月5日至5月16日。

而按照群組區分，台北茶藝館155宗、萬華活動史相關有86宗、南部進香團有6宗、某社團群聚相關5宗、宜蘭遊藝場群聚相關3宗，另有38宗仍在進行疫調中，有40宗個案的群聚關聯不明。

記者關注雙北地區是否會考慮提早進入第四級警戒，亦即“封城”。陳時中回應指，目前還沒考慮提升疫情警戒到第四級，因為如果其他地區也封城，“大家能被關多久？”在整體經濟活動、健康需要等方面要考慮如何拿捏分寸，在最小損害做最大控制。

苗栗縣在這波疫情一直零確診，但今天就出現1宗確診個案。根據苗栗縣衞生局公布，48歲確診男子住苗栗縣後龍鎮，他在11日曾去過新北板橋區一間餐廳，局方已找到與其接觸的66人，包括同住家人9人接受采驗。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前1,682名確診者中，有568人在住院，當中有41位屬嚴重肺炎或呼吸窘迫者，15名病者要住進加護病房，當中有13位使用呼吸器，2位使用人工心肺。

至於台灣是否存在兩條或三條平行的傳播鏈，張上淳指目前資料看來都是同一個病毒基因序列，合理推測是一條傳播鏈，只是在不同地點偵測出確診者，而且確診個案之間也有人員往來，彼此有關聯，所以不能說有三條平行傳播鏈。

昨天開始指揮中心啟動將癥狀輕微的病患送去集中檢疫所的方案，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前這類“加強版集中檢疫所”有235間，24小時有醫護人員，已安置133名確診者，其中128人屬無癥狀的新確診者，另有5位發病10天後，經評估沒有傳染力，從醫院轉至集中檢疫所。

另外，昨天指揮中心指這波疫情最早病者是在4月6日發病，指揮中心發言人莊人祥今澄清，這名患者是於4月6日出現上呼吸道癥狀，根據個案的描述、核酸檢測與血清抗體篩檢結果後，將他的發病日修訂為5月14日。

雙北較早前決定初中3年級及高中3年級學生停課，但今天早上台北巿長柯文哲與新北巿長候友誼達成共識，宣布從明天起，雙北市中小學及幼稚園全部停課11天。

台北市長柯文哲強調，臨時作出停課決定是跟疫情變化太快有關，他指目前萬華地區快速篩選差不多10%確診，表示當地有一定程度的社區感染。他認為要控制人員流動，最容易處理的就是停課。柯也坦言，這幾天確診數字從20幾宗到100多宗，顯示疫情擴散非常快。

台北市教育局長曾燦金錶示，本次停課時間為5月18日到5月28日，受到影響的中小學有285所、幼兒園691間、補習班2593間、安親班（課後輔導班）109間，影響學生高達335萬人。北市府勞動局表示， 12歲以下或身心障礙兒童的家長可請無薪的家庭照顧假。

雙北公務員今天亦開始實施彈性上下班，台北市人事處副處長林錦慧表示，萬華區有361人可異地辦公，僅保留需要維持一般公務運作的基本人力，其中大部份都是第一線為民服務機關，以及聯合醫院的醫護人員。除萬華區異地辦公外，其餘機關已啟動居家辦公。

新北市人事處則擴大彈性時間，以達到避免群聚及分流的效果。巿長侯友宜證實有市政府員工確診，但該員工是府外單位，並非在市府大樓辦公，目前已隔離相關接觸人員，沒有擴大趨勢。

據台媒報道，新北市長侯友宜今上午證實，一名男警員確診，“目前已隔離相關接觸人員，沒有擴大趨勢”。據了解，該警員負責巡邏等外勤工作，這2天出現疑似癥狀，經檢驗後確定染疫。指揮中心副指揮官陳宗彥下午在記者會補充指，確診者是蘆洲分局成州派出所的警員，有地方人士與獅子會互動，警員與地方人士互動後確診，派出所已做好內部環境消毒，目前鄰近派出所已派員支援。包括內政部及衞福部，明天起也都將分組上班。

經濟部今亦公布有一名員工曾前往特定疫情熱區附近， 其後出現不適癥狀，目前已確診。與該確診者頻繁接觸的5名員工，自即日起已自主隔離。經濟部亦隨即啟動分區辦公應變機制，並於昨日（16日）全面消毒辦公場所，並要求所有員工戴口罩，落實勤加洗手的衞生習慣。此外，經濟部也開了“無接觸採訪”第一槍，要求各單位停辦例行記者會，重要記者會如20日外銷訂單等均改為網上直播及提問；部長聯訪則要事先提供問題，隨後將把錄製好的回應影片提供予媒體。

台灣中南部的地方議會都受到疫情影響而要暫停。在准三級警戒的台中巿，台中市議會議長張清照今天上午召開政黨協商，決定明天起休會到5月底，5月31日再行召開政黨協商會議，研議下個月議程。

台南市議會今天原定進行市政總質詢，主持會議的議長郭信良在開議時宣布配合防疫，延期到5月28日再開會。台南市長黃偉哲表示，所有官員投入抗疫工作，公祭全面暫停。

高雄市議會民進黨團總召鄭光峰亦提出停會或延會的提案，以讓市府人員能專心防疫，經黨團協商後，明起暫時休會，延會至6日1日再開。

宜蘭截至昨天（16日）已有16人確診，391人居家隔離，1190人完成篩檢。面對日趨嚴峻疫情，宜蘭縣議會今天（17日）上午開議時，臨時動議變更議程，多數議員認為防疫為重，議會議程應延後至疫情穩定後再開，並獲得全體議員共識，宣布延會。

台北、新北實施第三級警戒後，今日（17日）是防疫升級後的首個上班日，台鐵局台北車站站長塗維庭表示，今早的乘客都很遵守相關防疫規定，對號列車都沒有站票旅客，加上不少公司採取彈性上班時間，車站的人流量不太高，整體旅客量少了3到5成；至於在區間車，每車廂的旅客也僅佔6成，車廂內都很安靜，大多靜靜地看手機。此外，包括麥當勞在內的多間連鎖餐廳，都宣布暫停在雙北分店的堂食服務，亦暫停開放店內洗手間。

而在捷運方面，早上8時許忠孝新生站陸續出現上班人潮，該站平時熙來攘往、人潮擁擠，但今早乘客明顯銳減，每位乘客也都戴妥口罩，謹守防疫規定，手扶梯上的乘客，也刻意與前方民眾保持防疫安全距離。

不過在巿政府站，乘搭捷運上班的人明顯較多，每當有列車埋站，乘客搭電梯時都會出現短暫人龍，但大部份乘客都有帶口罩。

捷運站為迎接上班首日亦設置許多措施，包括呼籲民眾掃描記名悠遊卡的看板，站內廣播也不時建議民眾採用流動上班方式，呼籲民眾多搭乘7時半之前、8時半之後的捷運，避開尖峯時間；台灣《蘋果新聞網》記者觀察到，民眾候車、乘車及步出站體時都減少交談，平時嘈雜的捷運站今天顯得安靜許多。