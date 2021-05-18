港媒：劉鶴無恙 胡春華或再上層樓

據香港明報今天刊登評論文章指出，早前外界指胡春華將會代替副總理劉鶴主持中美貿易談判“或確屬誤傳”，因為中美貿易談判已停頓，而中共20大人事調整在即，貿易談判換人並無迫切性。該報觀察胡春華的大秘、國務院副秘書長高雨近日改任國務院參事室主任，預示胡春華的職務可能有變。而且 習近平最新視察河南行程，陪同者少了劉鶴和中組部長陳希，卻多了胡春華。但明報沒有具體猜測胡春華的新職務。

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據港媒明報今天指：胡春華職務有變，身邊人事異動現端倪。中央社引述據媒體分析，中國國務院副總理胡春華取代劉鶴主持中美貿易談判應是誤傳，但胡春華的職務可能有變。明報今天也刊登評論文章指出，早前外界指胡春華將會代替副總理劉鶴主持中美貿易談判“或確屬誤傳”，因為中美貿易談判已停頓，而中共20大人事調整在即，貿易談判換人並無迫切性。

該文章表示，倒是胡春華的大秘、國務院副秘書長高雨近日改任國務院參事室主任，預示胡春華的職務可能有變。但文章沒有具體猜測胡春華的新職務。

據該文章同時指出，中國國家主席習近平12日至14日視察河南之行，與過去有諸多不同，包括陪同人員不同，活動規格不同，官方報導形式不同。在陪同人員方面，此行少了劉鶴和中組部長陳希，卻多了胡春華。文章指出，這是胡春華在中共19大後第二次陪同習近平到地方視察；上一次是2019年4月去重慶，當時習近平召開全國扶貧“兩不愁三保障”座談會，劉鶴也在。

中央社指明報文章認為，這些變化聯繫到近期一些人事變動的安排和傳言，令人覺得不尋常。